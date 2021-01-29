“Пока не забанили”: Катерина Шпица в черном мини взволновала поклонников зажигательным танцем

29.01.2021, 21:52, Разное

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Популярная актриса Катерина Шпица разместила на своей странице в Instagram эксклюзивный видеоролик, на котором продемонстрировала подписчикам элементы зажигательных латиноамериканских танцев. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от поклонников.

Впечатляющее видео было снято в рамках подготовки Катерины Шпицы и её партнера по сцене Михаила Щепкина к очередному выступлению на шоу “Танцы со звездами”. Камера была установлена в танцевальном репетиционном зале, и перед ней танцоры показывали свои творческие элементы. Причем, если спутник артистки больше демонстрировал некие шуточные жесты в объектив, то хозяйка аккаунта полностью отдалась движениям. Её спортивное тело, одетое в черное мини-платье и танцевальные туфли на высоких каблуках, изгибалось в ритм мелодичным звукам, а стройные ноги и ягодицы выдавали потрясающие кульбиты в стиле латиноамериканской самбы. “Пока не забанили за музыку, успевайте смотреть. Наша обычная разминка. Всем энергии!” – такой тирадой сопроводила красотка ролик. К слову, далее она сообщила, что продемонстрированный на видео танец является полной импровизацией, а пост снабдила хештегом “дурачимся”.

Некоторая часть фолловеров выразила огромный восторг мастерством танцевальных движений Катерины Шпицы. В частности, один из подписчиков даже поинтересовался о том, не является ли актриса профессиональной танцовщицей. Кстати, красавица посчитала нужным ответить на вопрос посетителя микроблога, заявив, что некоторым наследственным талантом в упомянутой сфере обладает благодаря своей матери, однако специальной подготовки никогда не проходила. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, в особенности представителей сильного пола, особенное внимание обратили на внешние данные звезды экрана, высоко оценив её стройность и красоту. Лишь за несколько часов выложенный видеоролик просмотрели более 100 тысяч подписчиков.