Как часто антитела против COVID-19 передаются от матери к ребенку – крупнейшее исследование

29.01.2021, 21:50, Разное

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До настоящего времени информация о передачи антител к коронавирусу SARS-CoV-2 от матери к ребенку была ограниченной. Данные были основаны на маленьких исследованиях.

В новой работе участвовали 1714 беременных женщины, у которых был контакт с больным COVID-19 или симптомы этой инфекции. Сначала ученые провели участницам анализ крови на антитела – иммуноглобулины G или М к шиповидному белку коронавируса. Хотя бы один вид антител они обнаружили у 83 женщин. 50 из них перенесли COVID-19 бессимптомно.

В пуповинной крови, которая была взята на анализ во время родов, антитела были у 72 участниц исследования. Но в крови 11 детей антитела обнаружены не были. Ученые сообщают, что, в том числе, они хуже передавались детям тех женщин, у которых уровень антител был низким.

Ученые пришли к выводу, что потенциально новорожденные дети могут получать временную защиту от коронавируса от матерей. Вероятность передачи антител не была связана с тяжестью перенесенной ими инфекции. Однако она была тем выше, чем больше времени прошло с начала болезни. Антитела в пуповинной крови были у всех женщин, у которых болезнь началась не менее, чем за 17 дней до родов. Детям, которые родились преждевременно, антитела передавались успешно.

Авторы исследования указывают, что полученные ими результаты согласуются с предыдущими данными. Антитела от матерей, привитых против коклюша, краснухи гепатита В и гриппа передавались детям примерно с той же вероятностью.

Ученые считают, что это исследование дает предварительную информацию для определения оптимальных сроков вакцинации беременных женщин против SARS-CoV-2.