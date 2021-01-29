 

В МВД заявили о закрытии в воскресенье семи центральных станций столичного метро

29.01.2021, 21:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ограничения на вход и выход будут введены с 8.00 31 января до особого распоряжения полиции.

Будут закрыты следующие станции метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по городу Москве.

Уточняется, что ограничения для передвижения пешеходов будут введены из-за поступающих призывов граждан к участию в несанкционированных акциях.

Кроме того, как сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, также 31 января в центре Москвы закроют часть кафе и ограничат продажу алкоголя.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09.00 до 23.00», – сказал Немерюк.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Школьных учителей в РФ обязали носить маски в новом учебном году

21.09 / Руководство НАПК заявило о давлении со стороны Госбюро расследований

23.09 / Препарат от коронавируса «Авифавир» пообещали сделать на 30% дешевле аналогов

04.12 / Ученые рассказали о гигантском цунами, которое превратило Англию в остров

28.09 / Цена нефти Brent превысила 43 доллара

28.12 / Военного задержали в США по обвинению в убийстве троих человек

22.09 / Соратник Порошенко обвинил Обаму в «сдаче» Крыма России

21.12 / В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

02.10 / ДНК-экспертизу погибшим в крушении самолета в Чугуеве фактически завершили – вице-премьер Уруский

22.09 / Лукашенко захотел приехать на Дальний Восток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска