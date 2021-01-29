В МВД заявили о закрытии в воскресенье семи центральных станций столичного метро

29.01.2021, 21:42, Новости дня

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Ограничения на вход и выход будут введены с 8.00 31 января до особого распоряжения полиции.

Будут закрыты следующие станции метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по городу Москве.

Уточняется, что ограничения для передвижения пешеходов будут введены из-за поступающих призывов граждан к участию в несанкционированных акциях.

Кроме того, как сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, также 31 января в центре Москвы закроют часть кафе и ограничат продажу алкоголя.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09.00 до 23.00», – сказал Немерюк.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.