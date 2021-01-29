Политолог: Фильм Навального рассмешит любого делавшего ремонт человека

29.01.2021, 21:42, Новости дня

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«В так называемом «дворце Путина» даже пол не выровнен. То, что показал Навальный – просто издевательство над здравым смыслом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал видео журналистов канала Mash, побывавших в здании, которое якобы 15 лет строят для президента. Но вместо описанных в фильме Навального аквадискотек и шикарных интерьеров они там увидели голый бетон.

«Очевидно, что Путин к этой постройке не имеет никакого отношения. Константиновский дворец в 2004 году воссоздали из руин за кратчайшие сроки. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за 15 лет. Это смешно», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В пятницу журналисты Telegram-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом «расследовании» Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» в Геленджике находится на этапе строительства отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.

«Навальный заявлял, что это, мол, был готовый объект, с которого якобы после того, как там появилась плесень, все ободрали. Что это за «дворец президента», который покрывается плесенью? Обдирают не электрику, а только внешнюю отделку. В этом здании, судя по видео, ничего нет вообще. Все находится на начальном этапе строительства. Нет даже электричества», – заметил Данилин. Нет, в том числе и ворот, которые, как утверждал Навальный в своем «расследовании», скопированы с ворот Зимнего дворца в Петербурге, подчеркнул эксперт.

Что касается нашумевшего «склада грязи», то Данилин напомнил, что на самом деле в переводе с английского это обычная гардеробная-раздевалка. «В реальности журналисты Mash, которые побывали там, показали нам, что это душевая. Но теоретически это может быть раздевалка перед душевой. Жалкий фонтан представили нам как аквадискотеку», – отметил Данилин.

«Где мебель, которая перечислена в видео Навального? Там даже стены еще не побелены, пол не выровнен. Для любого человека, который делал ремонт, то, что показал Навальный – не просто смешно, а издевательство над здравым смыслом, над логикой и над совестью», – отметил Данилин.

Одним из самых слабых мест в фильме Навального эксперт называет информацию, что дворец строится уже 15 лет. «Очевидно, что Путин ко всему этому не имеет никакого отношения. Крымский мост построили за три года. А если верить фильму, дворец Путина не смогли довести до конца за полтора десятилетия», – подчеркнул политолог.

Очевидно, что блогер использовал свое псевдорасследование как инструмент удара по президенту, уверен Данилин. «А западные спецслужбы, агентом которых является Навальный, используют блогера, чтобы он нам все это лил в уши. Но что это за расследование, которое можно с легкостью опровергнуть?», – добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.