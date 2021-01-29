В ОП призвали пресечь попытки использовать социальные сети как площадки для провокаций

29.01.2021, 21:42, Новости дня

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Провокаторы пытаются вовлечь несовершеннолетних россиян в противоправную деятельность с помощью челленджей, флешмобов, и дети сами не понимают, как становятся жертвами, сообщил член Общественной палаты, президент фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Самое ужасное, что провокаторы пытаются вовлечь наших детей, внуков в противоправную деятельность с помощью так называемых игровых технологий. Эта специальная методика – участие в челленджах, флешмобах. Дети сами не понимают, как оказываются жертвами», – написал Малькевич в своем блоге на сайте ОП.

По его мнению, власть должна отреагировать на события с незаконными митингами стремительно и «молниеносно». «Должны быть пресечены попытки использовать социальные сети как площадки для провокаций, при этом здесь идет речь не только о вовлечении детей в незаконную политическую деятельность, но и о так называемом треш-контенте, за который тоже нужно наказывать», – указал общественник.

Он добавил, что детям приходится выбирать между участием в «политических игрищах» или в «треш-стримах». «У нас либеральное законодательство в борьбе с фэйками – распространителей мы наказываем, а создателей фактически нет. Нужно жестче реагировать», – подчеркнул Малькевич.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», член ОП Александр Холодов в своем тексте обратил внимание, что участники протестных мероприятий пытались провоцировать полицию, устраивать конфликтные ситуации и потасовки.

По его словам, полицейские в курсе ситуации, потому «слишком мягко и корректно реагировали на все провокации», в результате чего «было не так много задержаний, как могло бы быть».

«Прослеживается такая тенденция – работа проводится уже не только на митингах, но и вне их. Возбуждены уголовные дела по зачинщикам, провокаторам. Активно работают комиссии по делам несовершеннолетних, проводится работа с родителями, чьи дети устраивали беспорядки. То есть основной акцент делается на зачинщиков, в меньшей степени страдают те, кто поддался манипуляциям, услышал призывы и пошел действовать», – отметил Холодов.

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ и член ОП Мария Бутина в своем блоге указала, что сейчас против РФ в интернете ведется «широкомасштабная информационная война», о чем свидетельствуют незаконные протесты.

«Интернет, в частности «ТикТок» и другие социальные сети, просто залили деньгами – покупалась всевозможная реклама популярных блогеров, чтобы всячески стимулировать выход на улицу. Молодежь, как известно, всегда самая активная группа, но я бы не сказала, что протестная: у них нет сформированной повестки протеста», – добавила член ОП.

Она отметила, что российских граждан пытаются активно втянуть в «белорусско-украинский сценарий», подразумевающий регулярные выходы на протесты.

«Я думаю, что этого удастся не допустить, так как наши люди обладают значительной долей рациональности. Кроме того, необходимо вести работу с молодежью, объясняя им, что такие шаги они, пусть и невольно, делают по указке и за деньги западных кураторов», – написала Бутина.

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко в комментарии на сайте ОП подчеркнул, что родительское сообщество адекватно отреагировало на угрозу протестов, которые прошли 23 января.

Он добавил, что на минувшей неделе с представителями региональных общественных палат и родителей обсуждалась ситуация с распространением информации о незаконных митингах в соцсетях, там, где общаются дети.

«Прежде всего, это TikTok. Родители высказывали возмущение вовлечением детей в противоправную деятельность предлагают ужесточить ответственность структур, отвечающих за деятельность социальных сетей, которые допускают к публикации подобный контент. Законодательно такая ответственность уже предусмотрена С 1 февраля вступает в силу новый федеральный закон, в котором не только дается определение социальных сетей, но устанавливается ответственность за размещение в них негативной информации», – указал Рыбальченко.

Он отметил, что этот механизм только отрабатывается, а «реальная жизнь» требует действий в защиту детей уже сейчас, потому Роскомнадзор «обязан принимать исчерпывающие меры для недопущения распространения негативной для несовершеннолетних информации, вплоть до приостановки деятельности аккаунтов и сетей». Рыбальченко пояснил, что подобная практика применяется и в Западных странах.

Ранее комиссия ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента.

До этого генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях.