В Раде поддержали запрет вакцин из России

29.01.2021, 21:38, Разное

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Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар обрадовала электорат. Украинские народные избранники во втором чтении приняли законопроект о запрете вакцин из России, передает RT. Касается это в том числе и препарата “Спутник V”, который для борьбы с коронавирусом закупили уже многие страны. Ранее стало известно, что расчитывать на поставки западного Pfizer украинцы в 2021 году не смогут.