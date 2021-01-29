 

Замглавы Президентского совета ПНС Майтыг побывал в Москве с рабочим визитом

29.01.2021, 21:38, Разное
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В первую очередь Майтыг переговорил с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава дипведомства подчеркнул, что российские компании готовы снова работать в Ливии, если ситуация в государстве улучшится.

Также Россия может сотрудничать со сторонами конфликта в Ливии, если это повлияет на их сближение – очень важно поддерживать инклюзивный характер межливийских переговоров, подчеркнул Лавров.

Кроме Лаврова Майтыг встречался с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Они пришли к единому мнению касаемо работы по формированию единых органов власти, пока страна находится в состоянии переходного периода.

Также Майтыг дал интервью РИА Новости, в котором подчеркнул готовность ПНС Ливии вести диалог с Халифой Хафтаром – фельдмаршалом Ливийской национальной армии. Но о самих переговорах пока не речи не идет.

&#55356;&#56823;&#55356;&#56826;&#55356;&#56817;&#55356;&#56830; 29 января С.В.#Лавров встретился с заместителем Председателя Президентского совета,заместителем Председателя Правительства национального согласия Ливии А.Майтигом. Отмечена готовность России сотрудничать с ливийскими сторонами для сближения их позиций https://t.co/V27CRl6G8z pic.twitter.com/pq7PzkiMlk

— МИД России &#55356;&#56823;&#55356;&#56826; (@MID_RF) January 29, 2021

Майтыг обозначил приоритеты Триполи: правительство хочет сотрудничать с российскими компаниями в сфере нефти и надеется на укрепление такого партнерства. Ливийская сторона даже готова гарантировать безопасность бизнесменам. Беседуя с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, представитель ПНС подтвердил, что триполитанские власти готовы рассмотреть возможность покупки российских вертолетов, а также самолетов МС-21 и SSJ100.

Встреча ливийского чиновника с представителями российских ведомств указывает на готовность стран вести диалог и тесно сотрудничать в различных сферах, что, в свою очередь, должно позитивно повлиять на обстановку в североафриканском государстве.



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