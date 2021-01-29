Мнение: Письмо: “Влюбился по-спасательски”

29.01.2021, 21:31, Разное

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Кто обычно попадает в сервисзону?

Люди, которые, во-первых, не могут сравнить ОЗ, свою и другого, во-вторых, преувеличивают свою СЗ.

Но все начинается с ОЗ (объективной значимости). ОЗ – это не ваша зарплата, хватит уже считать свою ОЗ выше, если вы получаете больше денег. Деньги – это только часть ОЗ. К ОЗ относится ваша внешность, в том числе молодость, ваше образование, ваши бытовые условия, ваши связи, ваши обременения, ваше гражданство, ваша семья. Не отделяйте любовную ОЗ от ОЗ в целом.

ОЗ с точки зрения отношений – это то, насколько вы выгодный вариант для человека, насколько подходящий и желаемый и насколько все остальные доступные ему варианты хуже или лучше вас в этом смысле.

Подавляющее большинство дисбалансов в начале отношений связаны с разницей ОЗ.

К ОЗ относятся все внешние ресурсы, которые у вас есть. Но преимущество получают те ресурсы, которые особенно интересуют данного человека, согласуются с его приоритетами. Мужчина-тусовщик высоко оценит внешность девушки, но может не оценить ее хозяйственные качества, даже не заметит их. Мужчина-домосед наоборот. Женщина, любящая литературу, будет рада филологическому образованию мужчины. А для другой – это сомнительный плюс.

Конечно растущая СЗ дает фору ОЗ, но чтобы СЗ начала расти, человек должен вами заинтересоваться, а для этого необходима сравнимая ОЗ. А если вы рапан, то сравнимой вам не хватит, ваша ОЗ должна быть больше, чтобы человек не шарахнулся от ваших плохих границ.

Чтобы сравнить ОЗ, важно увидеть хотя бы приблизительно ОЗ человека и круг его интересов. Когда в письмах люди перечисляют общие интересы, они обычно описывают просмотр кино и прогулки, забывая сопоставить самое главное – образ жизни и запрос на отношения. Женщина, у которой тикают часики, и недавно разведенный молодой отец – путевка в дисбаланс. Нужно преимущество ОЗ женщины или ее очень хорошие границы, чтобы мужчина развернулся в ее сторону от совершенно других планов. Мужчина, мечтающий о детях, и молодая девушка-карьеристка или тусовщица – то же самое. Обращайте внимание на образ жизни человека и его планы на жизнь. Не спрашивайте, чего он хочет от отношений, это всегда щипцы. Просто откройте глаза и уши и попробуйте понять, чем занята голова человека и чего он хочет от жизни, что его волнует. Если в этих планах нет для вас места, не лично для вас, а для таких как вы, что вы сможете ему дать? Вам придется только тянуть.

Женатые мужчины вечно становятся роковыми для девушек, поскольку девушки сравнивают себя с их женами только внешне, не учитывая целого пласта ОЗ, который составляет кристаллизованную часть СЗ. Общие дети, общий быт, общий образ жизни, общие друзья, родственники, ставшие общими. Все это важная часть ОЗ, обойти которую можно только имея преимущество по многим ресурсам или очень хорошие границы. Иначе СЗ расти не будет.

Многие придумали, что СЗ должна расти просто так. СЗ растет на основе ОЗ, а не в вакууме. Рыбалка – это метод, помогающий обойти разницу ОЗ, но большинству нечего об этом мечтать. Надо научиться хотя бы растить СЗ при равной ОЗ, это не рыбалка, просто общение без щипцов.

Вот давайте для примера разберем такое письмо, от парня-гомосексуала.

Здесь та же самая проблема, что и в большинстве писем, где авторы не желают учитывать разницу между собой и избранником.

В этом письме не разница, а целая пропасть – другая ориентация.

Автору-Победителю кажется это мелочью, он готов считать, что мужчина, в которого он влюблен – гей, просто потому, что тот общается с ним. Так люди не видят глобальную разницу интересов, думая, что их персона легко изменит все приоритеты человека и саму его суть.

Даже когда нет пропасти, совсем не факт, что ваша СЗ для человека будет расти. И тем более, когда пропасть. Распрощайтесь с иллюзиями.

Разбирайте самостоятельно, друзья.

jkhjjh

Здравствуйте, Эволюция

На тиндере познакомился с парнем, который искал “друга, люблю выпить”. Его зовут К.. Мне 25, ему 28. Часто определяю себя через женскую роль в отношениях и сексе, он писал, что ему это нравится.

Он би, у него брак с девушкой 8 лет. Я люблю только парней, у меня отношения с парнем 6 лет (А., 34), который в этот период не писал мне и не звонил. Я очень скучал по А.. У него были проблемы с деньгами почти год, я ему помогал. Он говорил, что ему стыдно брать у меня деньги, но добавлял, что больше не у кого. Наверное, пребывание со мной после моей финансовой помощи было в напряг для А.. Потому что однажды он просто не приехал, когда обещал, и не звонил почти три месяца. В это время я и решил посидеть в тиндере.

К. сразу написал, что его цель – “приятное времяпровождение”. Я тоже думал, что тупо секс, да я ещё и откладывал встречу.

Жена выгнала его из дома после ссоры о бездействии К. относительно финансового роста и детей, которых он не хотел иметь. Он съехал в комнату. Говорит, что искал поддержки в тиндере, потому что в России у него никого нет, приехал из Украины, не хочет возвращаться.

И я влюбился в него по-спасательски. Мне хотелось его поддержать. Да я и сам хотел поддержки.

Два месяца: я дал ключи от моего дома для К.. Он привозил пиво, мы пили. Мне не очень нравилось это пиво, но он привозил с работы, где работает. Великая честь. Я его много слушал про его покойного отца, про мать, “доставшую со своей заботой”, про забывших его украинских друзей, про жену – женаженажена, как он её любит, как скучает, как ненавидит, как презирает, как любит и так по кругу.

Я просто слушал, стараясь быть тем самым другом.

Коврик в собственном доме? Стыдно мне. С другой стороны, я не знаю, как ещё можно было его поддержать. И мне он нравился. Он говорил, что не готов к отношениям. Щипцевал я его по этому поводу.

Однажды он написал мне, что за два месяца я стал самым близким ему другом, и никто никогда таким для него не был. Из чувства вины, поди, написал.

На следующий день он сообщил, что написал жене о разводе. Она ему ответила отказом. Приехала к нему в комнату. Что-то там примирительное было.

А я стал не нужен.

Я так и написал ему – на эмоциях.

На эмоциях я напомнил ему, что эта же самая жена, пока я вытирал ему слёзы у себя дома, на его глазах встречалась с его другом в эти два месяца – чтобы позлить К.. Что она прямо ему это сказала в ночь примирения. Что К. – слепой идиот, которым манипулирует эта конченая сука.

К. обиделся.

Мы не общались сутки.

Я попросил прощения. Он тоже извинился, что напрягал меня своим “дерьмом” и что “больше обсуждать семью не намерен” со мной.

Я понял, что я – удобный туалет во всей этой ситуации. Место, куда можно сходить псевдо-натуралам и спустить, когда они боятся признаться самим себе, кто они.

Я потребовал вернуть ключи и сказал, что у меня нет желания с ним общаться. Это была точка. Манипулятивная точка: я хотел с ним встретиться. Он приехал, оставил ключи, молча посмотрел мне в глаза, чмокнул воздух и уехал.

Он просто посмеялся надо мной.

И тут мне вдруг стал писать А.. Звал в ресторан, извинился, что не писал – работал, хотел долг вернуть, стыдно было писать без денег. Покупал мне подарки, фрукты, гуляли. Я ушёл в работу, в учёбу. Заработал много денег и все спускал на учёбу, полезную еду, на А., на друзей.

По вечерам перед сном я вспоминал К. и иногда плакал. Я скучал по нему.

Но у меня нет шагов. Я проиграл. Меня не любили, я не нужен, я накосячил и исправлять некуда, потому что запроса на это нет с его стороны. Ему плевать и на меня, и на мои косяки, которые только для меня косяки. С самого начала он искал друга для приятного времяпрепровождения. Сомневаюсь, что там вообще был нужен друг.

Всё, здесь ничего нет.

Но я думаю о нём – как будто он умер, и я знаю, что не воскрешу его, но скучаю по усопшему. Я запрещаю себе о нём думать, щипаю себя, заставляю отжиматься, как-то задерживаю дыхание с мыслями. Но потом снова вспоминаю его. Иногда я хочу написать. Что я хочу вернуть? Туалетное к себе отношение?

Я не знаю, что делаю не так.