Мнение: Забота о жёнах рейнджеров, Байден против нефтяников и арест американца за мемы

29.01.2021, 21:16, Разное

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1. Их нравы. На фотографии к посту — современная американская семья. Эта фотография взята с рекламного сайта армии США. Пояснительный текст рядом с фото объясняет, что служба в армии — не помеха для семейной жизни: армия позаботится и о супруге, и о детях рейнджера, пока тот будет воевать за нефтяные месторождения далеко за рубежом.

https://www.goarmy.com/ranger/life-in-the-ranger-regiment/being-an-army-ranger.html

2. Отличная новость для наших нефтяных компаний. Байден таки начал выполнять свои предвыборные обещания и кошмарить американских нефтяников:

https://lenta.ru/news/2021/01/28/neft/

Президент США Джо Байден подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Такая мера принята для борьбы с изменением климата, пишет CNBC. <…>

Производители нефти и газа разозлились и выступили против нового указа, они планируют оспорить его в суде. «Это наказание, которое уничтожит рабочие места, нанесет ущерб экономике, сделает страну более зависимой от иностранных источников энергии», — считает президент American Exploration Энн Брэдбери. Бюджет потеряет много денег, уверены игроки рынка.

3. Едва только президент Байден въехал в Белый дом, как злопамятные байденисты начали мстить трампистам за унижение 2016 года. В Нью-Йорке арестовали сторонника Трампа за посты и мемы в соцсетях 4-летней давности.

Пользователю Твиттера вменяют то, что он призывал сторонников Хиллари Клинтон голосовать за неё по телефону, через СМС и сообщения в соцсетях (эти способы голосования в США недействительны), и таким образом якобы надул почти 5 тысяч избирателей. Обвинители для этого задействовали закон 19 века о насильственном противодействии участию граждан в выборах по предварительному сговору.

Казалось бы, какое нам с вами дело до мелкого мошенничества за океаном. Однако американские СМИ в очередной раз приплели сюда Россию, объявив незадачливого мемодела «белым супрематистом», который распространял «расистский контент и российскую дезинформацию»:

https://twitter.com/business/status/1354514272827662336

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-27/twitter-user-charged-by-u-s-with-2016-election-interference?utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=business

Американские консерваторы увидели в действиях «белого супрематиста» скорее обычный сетевой троллинг и связали его арест с очередной атакой демократов на свободу слова:

https://russian.rt.com/inotv/2021-01-28/Fox-News-10-let-za

31-летний журналист из Флориды Дуглас Мэки арестован ФБР по обвинению в предвыборной дезинформации, сообщает Fox News. За распространение мемов, высмеивающих Демократическую партию, Мэки грозит более длительный тюремный срок, чем насильникам. По мнению телеведущего Такера Карлсона, это означает, что в США фактически отменена свобода слова. <…>

«Похоже, у нас сейчас та стадия революции, когда политических противников начинают сажать в тюрьмы. Быстро же мы до этого дошли! Всего неделю назад нам говорили про единство, помните?

Мэки — 31-летний консервативный журналист из Флориды. В 7 часов утра к нему домой заявились агенты ФБР, надели на него наручники и увезли в тюрьму. Сейчас ему грозит 10 лет лишения свободы. Какое же преступление он совершил? Высмеивал могущественных демократов в социальных сетях! В федеральном обвинении говорится, цитирую: «Мэки… координированно использовал социальные сети для распространения дезинформации, которая напрямую касалась предстоящих президентских выборов 2020 года». Эта «дезинформация», как серьёзно пояснила администрация Байдена, «часто принимала форму мемов».

Да, мемы. Высмеивание в интернете. Интернет-высмеивание теперь противозаконно, когда высмеивают не того, кого надо. Даг Мэки задел их самолюбие, поэтому его посадили в тюрьму. Если верить байденовскому Министерству юстиции, Даг Мэки нарушил статью 241 раздела 18 Кодекса Соединённых Штатов. Он сделал это, хитростью заставив людей не голосовать на президентских выборах. Каков хитрец! <…>

Мы, кстати, понятия не имеем, какие взгляды у Дага Мэки. Нам нет до этого дела. Но CNN говорит нам, что эти взгляды преступны. «Он преступник! Упечь его в тюрьму! Дать ему больший срок, чем мы даём насильникам!» Именно это сейчас и пытаются сделать. На сегодня это официальная позиция телеканала линчевателей.

Но погодите-ка! Посмотрим, что говорит закон. Вы когда-нибудь читали статью 241 раздела 18 Кодекса Соединённых Штатов? Наверное, нет, а стоило бы. Прочтите. Тогда вы узнаете, что байденовский Минюст лжёт, причём его ложь очевидна. И это должно вас очень встревожить. Оказывается, федеральный закон не запрещает мемы или, если уж на то пошло, дезинформацию, что бы это ни значило. Вместо этого закон, на который ссылаются байденовские прокуроры, запрещает, цитирую, «сговор о причинении телесных повреждений, притеснении, угрозах или запугивании кого-либо с целью воспрепятствовать осуществлению права на голосование». По закону, сюда относятся похищения избирателей, вторжения в их дома, сексуальные домогательства…

Ничего из этого Даг Мэки не делал. Ничего хоть сколько-нибудь похожего. Даг Мэки делал мемы. Стало быть, он «внутренний террорист».»

Хорошо, что мы живём в России, а не в США. Представляю, сколько оппозиционных обитателей Рунета сидело бы сейчас за мемы и дезинформацию, если бы у нас царили такие же драконовские нравы, как в стране победивших меньшинств.