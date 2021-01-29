 

Зеленский изменил состав Нацсовета реформ

29.01.2021, 21:14, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал указ №34/2021 об изменениях в составе Национального совета реформ. 

Согласно документу, президент ввел в состав членов Нацсовета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, четырех человек:

президента общественной организации CEO Club Сергея Галайчука (по согласию);
заместителей главы Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко;
главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко (по согласию). 

Еще четырех человек он ввел в состав членов Нацсовета, которые приглашаются на заседания для рассмотрения отдельных вопросов. Это: 

первый замминистра энергетики Юрий Витренко (сейчас он и.о. министра энергетики);
министр по делам ветеранов Юлия Лапутина;
министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко;
министр образования и науки Сергей Шкарлет. 

Также Зеленский вывел из состава Нацсовета экс-главу НБУ Якова Смолия, замминистра образования и науки Любомиру Мандзий, экс-замминистра энергетики Ольгу Буславец, экс-министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, представительницу общественного союза CEO Club Лану Синичкину и бывшую замглавы ОПУ Юлию Ковалив. 

Указ начинает действовать с момента его опубликования. 

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.

7 мая 2020 года Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. 23 июня президент утвердил персональный состав Нацсовета.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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