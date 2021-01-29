Атлантический океан за год расширяется на 4 см

29.01.2021, 21:10, Новости дня

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Несмотря ни на какие политические предпочтения, Великобритания с каждым годом отдаляется от Америки. Причем скорость движения в разные стороны составляет 4 сантиметра в год.

Разумеется, речь идет о тектонических процессах, не зависящих от воли человечества. Границы Атлантического океана, разделяющий территории США и Англии, определяются по подводным хребтам, а они постепенно уползают друг от друга.

Ученые не только зафиксировали факт расширения акватории, но и сделали новое научное открытие. Как оказалось, способствуют «бегству» Британии движения в мантии Земли на глубине около 60 километров. Ранее ученые полагали, что такие процессы происходят на гораздо меньших глубинах – до 60 км. Однако последние исследования сейсмоактивности позволили прийти к новым выводам.