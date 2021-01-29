Мнение: Называл Киевскую Русь Россией
29.01.2021, 21:04,
Разное
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Главный книжный инквизитор, начальник отдела по контролю за распространением книг Гостелерадио Сергий Олийнык сообщил, что книгу видного американского историка и писателя, выпускника Кембриджа Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов» запретили в Украине.
"Автор трактует историю Киевской Руси с позиции политически ангажированной современной российской историографии. Например, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей – российскими", – заявил чиновник.
Джон Хейвуд – автор книг "Новый атлас мировой истории", "Атлас истории викингов", "Великие миграции".
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк
Очевидно, что этот историк агент ФСБ.
Вместо неправильных американских авторов, закупят правильных авторов.
Например в украинские библиотеки для детей от 5 лет на 660 тыс. гривен закупят книжку про принцесс-лесбиянок. Решение о закупке принято бывшим премьером Гройсманом.
https://ukraina.ru/news/20210127/1030371696.html – цинк
Кстати, почему на Украине еще не ввели квоты на чернокожих лесбиянок в органах власти и системе образования? Нет ли тут расово-гендерной дискриминации?
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Источник: Colonel Cassad
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