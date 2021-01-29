 

Мнение: Просто песня какая-то!

29.01.2021, 21:02, Разное
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“Португальское правительство не просто закрыло все школы в стране, но и запретило использовать дистанционное обучение в частных школах, потому что оно там отлажено и проводится. В отличии от государственных школ. Учащиеся частных школ не должны быть в привилегированном положении”.

Идеалы всеобщего равенства – вот они! А вы говорите, что СССР умер. Совок-то умер, но дело его живет. А это автоматически означает, что совок бессмертен. С нетерпением ждем, когда в Португалии додумаются до следующей мысли – что частные школы надо вовсе отменить и запретить, с той же точно целью – чтобы учащиеся частных школ не были в привилегированном положении.

Вы не видите, что это – тоже BLM? А ведь это оно. Черная тень наползает на планету.

Источник: Размышления вольного социолога



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