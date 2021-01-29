“Классический эпидемический процесс”: Эксперт предполагает устойчивый спад заболеваемости COVID-19 в России

29.01.2021, 21:00, Разное

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Российский эксперт-эпидемиолог Александр Шестопалов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился своим видением развития ситуации по распространению коронавируса в стране. Как полагает специалист, наметившийся спад в продвижении COVID-19 к концу весны будет прогрессировать.

По мнению эксперта, представляющего Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск), наблюдаемый в последнее время спад в распространении в РФ SARS-CoV-2 является явлением перманентным. “Этот классический эпидемический процесс затухания можно ожидать к маю-июню. Вакцинация может сдвинуть этот срок примерно к апрелю”, – изложил свое видение ситуации Александр Шестопалов. При этом он выразил уверенность в том, что появление новых штаммов, даже при всем интересе к ним с точки зрения науки, на скорость эпидемической динамики влияния не окажет. Связано это с идентичным антигенным составом всех упомянутых штаммов. “Но это интересно с точки зрения дрейфа генов и так далее”, – добавил он.

Эпидемолог также поспешил успокоить озаботившихся появлением так называемого сибирского штамма коронавируса жителей страны, заявив, что последний уже в достаточной степени исследован и каких-либо особо опасных и экстраординарных особенностей не продемонстрировал. Впрочем, Шестопалов призвал сограждан ни в коем случае не отказываться от соблюдения карантинных мер в виде ношения защитных масок и социального дистанцирования даже тем, кто уже переболел или успел вакцинироваться. “При любой инфекции есть очень небольшая часть людей, которые, переболев, могут быть носителями вируса. Коронавирус тут не исключение”, – подчеркнул эксперт.

Источник: www.interfax-russia.ru