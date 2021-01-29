 

Маск: Из-за задержки полета Starship человечество никогда не доберется до Марса

29.01.2021, 21:00, Разное
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Глава SpaceX Илон Маск заявил, что из-за задержки полёта корабля Starship человечество никогда не доберётся до Марса. Главная причина в ограничениях космического подразделения FAA на количество полётов.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) внимательно следит за каждым запуском космических аппаратов. Оно также вводит ряд ограничений, среди которых самым неприемлемым является запрет на неограниченное число запусков. Согласно правилам, разрешается всего несколько запусков в год, и при этом все они должны совершаться с нескольких государственных объектов. Именно из-за этого тестовый полёт Starship SN9 был перенесён на более поздний срок, хотя для его запуска фактически всё готово.

Первые тестовые запуски Starship не увенчались успехом. Прототип SN1 разорвался на части в воздухе во время тестового наддува жидким азотом. В свою очередь модель MK1 лопнула во время проверки на герметичность. Сам Илон Маск отметил, что причина этих неудач заключается только в человеческом факторе. В SpaceX, как и раньше, планируют в будущем с помощью многоразового модуля Starship доставлять людей на Луну и на Марс.

Источник: ria.ru



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