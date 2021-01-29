 

“Это был уникальный человек”: Эвелина Бледанс со слезами почтила память Василия Ланового

29.01.2021, 21:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная актриса Эвелина Бледанс разместила на своей странице в Instagram архивный фотоколлаж, посредством которого почтила память умершего из-за COVID-19 великого актера Василия Ланового. Публикация знаменитости вызвала массу солидарных отзывов от подписчиков.
На опубликованных в микроблоге фото артистка изображена вместе с Василием Лановым в разные периоды проведения фестиваля “Алые паруса Артека”, на котором покойный мэтр отечественного искусства был президентом. Эвелина Бледанс, в свою очередь, шесть лет подряд была ведущей данного мероприятия. Хозяйка аккаунта выразила глубокие соболезнования по поводу ухода из жизни актера, вспомнив о незабываемых часах, которые ей довелось общаться с ним. “Сколько же он нам читал стихов и пел вместе с нами, и веселился, как мальчишка. Сегодня я листаю старые фото и плачу со всей страной. Это был уникальный человек и великий артист. Легенда! Мы вас не забудем!” – такой эмоциональной тирадой сопроводила Бледанс памятные фотоснимки.

Все фолловеры артистки также выразили свою скорбь по поводу кончины Василия Ланового. За несколько часов публикация набрала более 35 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори

01.09 / Пропавшего 11 августа минчанина нашли мертвым в парке

27.08 / Личное: “Девушка с большой ОЗ”

28.08 / В Петербурга в результате ДТП на КАД перевернулась фура с навозом

26.11 / Это официально: Мадс Миккельсен сыграет в “Фантастических тварях” вместо опального Джонни Деппа

13.12 / Программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» будет выходить в ТikTok

25.08 / Юлия Михалкова назвала свой метод борьбы с домогательствами

18.12 / Названа сумма, которую звезды тратят на поддержание красоты

10.09 / С тяжелым исходом

27.09 / ТОП-5 доступных кроссоверов в России на конец сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска