“Это был уникальный человек”: Эвелина Бледанс со слезами почтила память Василия Ланового

29.01.2021, 21:00, Разное

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Популярная актриса Эвелина Бледанс разместила на своей странице в Instagram архивный фотоколлаж, посредством которого почтила память умершего из-за COVID-19 великого актера Василия Ланового. Публикация знаменитости вызвала массу солидарных отзывов от подписчиков.

На опубликованных в микроблоге фото артистка изображена вместе с Василием Лановым в разные периоды проведения фестиваля “Алые паруса Артека”, на котором покойный мэтр отечественного искусства был президентом. Эвелина Бледанс, в свою очередь, шесть лет подряд была ведущей данного мероприятия. Хозяйка аккаунта выразила глубокие соболезнования по поводу ухода из жизни актера, вспомнив о незабываемых часах, которые ей довелось общаться с ним. “Сколько же он нам читал стихов и пел вместе с нами, и веселился, как мальчишка. Сегодня я листаю старые фото и плачу со всей страной. Это был уникальный человек и великий артист. Легенда! Мы вас не забудем!” – такой эмоциональной тирадой сопроводила Бледанс памятные фотоснимки.

Все фолловеры артистки также выразили свою скорбь по поводу кончины Василия Ланового. За несколько часов публикация набрала более 35 тысяч “лайков”.