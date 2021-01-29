 

Лукашенко взял на себя слишком много полномочий – эксперт Вассерман

29.01.2021, 20:46, Разное
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Лукашенко взял себе слишком много полномочий не из-за любви к власти, убежден эксперт. Страна находилась в чрезвычайных обстоятельствах, и благодаря обширным президентским полномочиям Белоруссии удается выходить из кризиса, считает Вассерман.

Политолог отметил, что сложная обстановка часто требует единоличных решений. Даже в Древнем Риме с его республиканскими традициями в период кризиса выбирали диктатора и вручали ему полноту власти, привел пример Вассерман.

Он считает, что Лукашенко будет рад поделиться полномочиями. “Адекватным образом, чтобы не допустить перетягивания каната между разными властными структурами”, – предположил эксперт.

Определить курс политических реформ должно Всебелорусское народное собрание. Оно пройдет в первой половине февраля. Оппозиция отказывается от участия в мероприятии. Вассерман осудил такую позицию.

Если эти люди отказываются участвовать в собрании, то они смутьяны, а не оппозиция, высказал свою точку зрения эксперт. “Им нечего предложить народу и что они не рассчитывают на победу своих предложений в открытом споре”, – добавил Вассерман.

Ранее в белорусском экспертном сообществе усомнились в намерениях Александра Лукашенко осуществить реальный транзит власти. Местные политологи считают, что глава государства может оставить президентский пост и возглавить президиум Всебелорусского собрания, предварительно наделив его обширными полномочиями.



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