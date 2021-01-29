Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

29.01.2021, 20:46, Разное

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Плющенко опозорился в Большом театре

Российский фигурист Евгений

Плющенко попал в список героев самых громких скандалов шоу-бизнеса этой недели из-за своего внешнего вида. Олимпийский чемпион посетил Большой театр в спортивном костюме и кедах.

Пользователи Сети не оценили

наряд спортсмена. По их мнению, Плющенко следовало выбрать более подходящую одежду для похода в театр. “Как неприятно и неуважительно… или

вы это не понимаете?”, – возмутилась одна из подписчиц.

Образ фигуриста не пришелся

по вкусу и стилисту Лине Дембиковой, ведущей шоу “Перезагрузка” на

ТНТ. Она заявила, что каждый человек может носить, что захочет, но об уважении к окружающим нельзя забывать.

Королева набросилась на любовниц мужа

Одна из предполагаемых любовниц Тарзана дала откровенное интервью. Милана

Миломанова призналась, что подруга заставила ее снять скандальное видео с участием шоумена и разместить на просторах Сети.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по факту распространения интимного ролика. Миломановой, скорее всего, придется отвечать по закону. В отчаянии девушка попросила прощения у жены артиста Наташи Королевой.

Певица заявила, что не верит Милане и не собирается ей помогать. “Это крокодильи слезы! Надоели вконец! На нашу семью была настоящая атака… Пусть всем воздастся по закону!”, – сорвалась Королева.

Шоу Урганта разнесли в пух и прахОдним из героев скандалов шоу-бизнеса на этой неделе стал телеведущий Иван Ургант. Его вечернее шоу на Первом канале раскритиковал артист Андрей Бочаров, которого многие россияне помнят по “О.С.П.-студии”.

Комик рассказал, что уважает Урганта, однако его программа – это всего лишь калька с ярких американских образцов. Бочаров добавил, что всегда восхищался уровнем стендап-шоу в Соединенных Штатах.

Цискаридзе ошарашен происходящим в балете

Знаменитый хореограф разговорился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Николай Цискаридзе нелестно высказался о современных балетных постановках. По его мнению, “в искусство прорвались неучи”.

Артист обругал сегодняшних руководителей. Они не умеют раздавать роли, не читают классиков, ничего не знают об опере, путают Моне и Мане, не могут отписать семантику этюдности в прозе Пришвина…

Цискаридзе добавил, что артисты соглашаются участвовать в таких постановках только ради славы и званий, но они не всегда понимают, во что ввязались. Эксперт подчеркнул, что его претензии касаются только тех, кто ставит спектакли сегодня.

Королева влезла в скандал вокруг программы о ПугачевойСписок главных скандалов шоу-бизнеса за неделю нельзя было назвать полным без Аллы Пугачевой. В январе на российском телевидении была показана провокационная передача, посвященная Примадонне.

Звезды 90-х

Лика Стар и Игорь Наджиев публично обвинили артистку в том, что она загубила их карьеры. Спустя некоторое время они оправдались: якобы журналисты вырвали слова из контекста и претензий к Пугачевой у них нет.

Скандальную историю прокомментировала певица Наташа Королева. Она призналась, что не понимает, зачем журналисты пытаются оговорить Примадонну и выставить ее инквизитором эстрады.