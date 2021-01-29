Мнение: Всё, совсем у альтернативно одарённых с башкой плохо.

29.01.2021, 20:42, Разное

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Всё, совсем у больных уже с головой плохо стало. Один член (секты фоменкоидов), а именно профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев (ПРОФЕССОР, блэт, рука-лицо и опаный по голове), рассказывает, что и газовых камер тоже не было. И вот мне стало уже интересно – а что же ЗАВТРА эти жители параллельной Вселенной рассказывать будут? Вчера у них не было Холокоста, сегодня газовых камер, а завтра, может, и самого Гитлера с фашизмом таки не будет? Или будет, но только для русских, а куда МЫ при этом делись, это никого не интересует? И почему, кстати, на русскую историю никто посягать и не думает, например, утверждая, что той же блокады не было, зато как нашей истории тема коснётся, то сразу начинается – того не было, этого не было и вообще ничего не было?:(

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