 

Мнение: Всё, совсем у альтернативно одарённых с башкой плохо.

29.01.2021, 20:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Всё, совсем у больных уже с головой плохо стало. Один член (секты фоменкоидов), а именно профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев (ПРОФЕССОР, блэт, рука-лицо и опаный по голове), рассказывает, что и газовых камер тоже не было. И вот мне стало уже интересно – а что же ЗАВТРА эти жители параллельной Вселенной рассказывать будут? Вчера у них не было Холокоста, сегодня газовых камер, а завтра, может, и самого Гитлера с фашизмом таки не будет? Или будет, но только для русских, а куда МЫ при этом делись, это никого не интересует? И почему, кстати, на русскую историю никто посягать и не думает, например, утверждая, что той же блокады не было, зато как нашей истории тема коснётся, то сразу начинается – того не было, этого не было и вообще ничего не было?:(

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Бывшая ассистентка Эмбер Херд обвинила актрису в новом преступлении: “Она украла мою историю”

25.01 / Жуткие истории от пользователей Reddit

31.12 / Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору майонеза для новогоднего стола

29.08 / Ученые: Океаны спутников Юпитера могут пульсировать

03.07 / Мнение: “Волга в огне”

05.11 / Названа причина необходимости закрывания крышки унитаза при смывании

20.08 / Жириновский: Белоруссия войдет в состав России до конца года

20.07 / Мнение: Битва за Колумба в Чикаго

31.12 / Мнение: Цветная зависимость

25.08 / Как правильно расчесывать мокрые и сухие волосы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска