Мнение: Письмо: “Не такое страшное прошлое”

29.01.2021, 20:38, Разное

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Сейчас я вам предлагаю такую задачу решить.

Разберите это письмо, где ситуация описана коротко, а потом я вам покажу предыдущее письмо автора, где она описывает ситуацию подробней.

И посмотрим, кто правильно все увидит.

hannaivanova

Уважаемая Эволюция!

Здравствуйте, скажите как правильно вести себя в ситуации, когда твой молодой человек не принимает твоё прошлое? у меня было 2 отношений, эти третьи, то есть ну не такое страшное прошлое.

Но у меня был роман с человеком на 19 лет старше меня, у которого жена и дети. И он не может этого понять, зачем мне это надо было и как я это допустила. Ситуация осложняется тем, что у них один круг общения.

Недавно, мы отмечали мой др. Выпили. Он мне говорит: «А ты что шкура?»

Я в итоге, встала, хотела уйти, он назад меня. В итоге подрались можно сказать.

Я не хочу его терять, просто я не знаю, есть ли шанс вырастить свою значимость в этой ситуации.

Плюс у них одни партнеры, и они переодически встречаются. Когда это происходит от злится на меня и со мной не встречается.

Ну и на фоне этого, началась критика в мой адрес, что я и ленивая и это не то, и все не то.

Вчера разговаривали об этом. Я сказала: «Не хочу, чтобы ты мучился, и пытался что то принять, может быть любовь – это отпустить человека, если для него эти вещи неприемлемы» И я правда так думаю, но очень не хочу отпускать.

На что он мне сказал, странная концепция.

Как быть? Есть ли шанс?

Спасибо.