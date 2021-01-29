Эксперт: Следствие выявит зазывавших детей на незаконные митинги блогеров

29.01.2021, 20:28, Новости дня

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«Возникла опасная тенденция: организаторы противоправных акций активно зазывают на них детей: многие посты и ролики таргетированы на подростковую аудиторию 11-13 лет», – сообщила газете ВЗГЛЯД эксперт Екатерина Мизулина, комментируя требование Генпрокуратуры к Роскомнадзору пресечь в социальных сетях призывы к несогласованным акциям.

«В последнее время мы занимались мониторингом противозаконной информации в сетях и столкнулись с колоссальным количеством экстремистских материалов, в которых людей призывают применять насилие и к сотрудникам правоохранительных органов, и даже к мирным гражданам. Наша организация еще на прошлой неделе обратилась к правоохранительным органам с призывом провести комплексное расследование», – сказала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Мы видим, что правоохранительные органы и регулятор начали реагировать. Мы надеемся, что работа будет доведена до конца: силами профессионалов будут выявлены лица, которые стояли за изготовлением шаблонов для видеороликов, выявлены те, кто настраивал и таргетировали агитацию на детскую аудиторию, кто платил блогерам за тиражирование соответствующего контента», – говорит Мизулина .

По свидетельству эксперта, заблокировать отдельные аккаунты с внешней стороны технически можно, хотя в некоторых сетях и платформах это сделать сложнее, чем в других. «Если Роскомнадзор на этот счет обратится к нашим крупным IT-компаниям, возможно, они посодействуют со знаниями, навыками и специалистами в этом вопросе», – предложила глава ЛБИ.

Она также сообщила, что «Лига безопасного интернета» в пятницу обратилась к администрациям всех соцсетей с просьбой блокировать такую агитацию, но пока ответа не получила. «Сейчас это будет сделано со стороны регулятора – через внесение опасных аккаунтов в реестр запрещенных ресурсов», – поясняет эксперт.

«Конечно, принудительная блокировка аккаунтов с призывами к насилию – мера крайняя, но вынужденная. Лучше бы администраторы соцсетей сами удаляли такой контент, как это и происходит за границей. Почему-то в других странах социальные сети немедленно реагируют, блокируют подобный контент, а в РФ он распространяется беспрепятственно?», – недоумевает собеседница.

Она напомнила, что с 1 февраля вступит в силу закон о «самоцензуре соцсетей», согласно которому они обязаны будут сами модерировать свой контент, блокируя нарушающие законодательство сообщения. «Конечно, без дальнейшего развития законодательного регулирования этот механизм в полной мере не заработает: нужно, чтобы закон прямо обязывал эти компании открывать в РФ юридические лица, представительства; чтобы они прозрачно работали бы в нашем правовом поле, чтобы платили здесь налоги», – заключила Мизулина.

Ранее Лига безопасного интернета нашла в соцсетях более 60 тысяч публикаций с призывами к гражданам, в том числе к детям, к участию в несанкционированных акциях 31 января. Резкий рост в интернете пропаганды экстремистских действий, идеологии и практики экстремизма, совершения противоправных действий с применением насилия, а также пропаганды массовых беспорядков отметили и эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ).

После этого РОЦИТ, Лига безопасного интернета и Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров коллективно направили руководству всех основных социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники) письма, призвав не допускать распространения контента с призывами к совершению противоправных действий.

Совет отцов при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка призвал Роскомнадзор заблокировать TikTok на территории РФ из-за размещения на платформе призывов к участию подростков в несогласованных акциях. А комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей призвала Роскомнадзор инициировать удаление этого приложения из магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей в случае распространения им противоправного контента.

Генеральная прокуратура в пятницу потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, на которых размещены призывы к участию в несогласованных акциях. «Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. В прокуратуре предупредили потенциальных участников незаконных демонстраций об уголовной ответственности по статье «Массовые беспорядки» в случае провокаций и попыток насильственных действий. «Вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ», – добавили там.

Кроме того, правоохранительные органы при наличии оснований могут привлечь участников таких акций к административной ответственности по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Несогласованные митинги и шествия прошли в субботу 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.