В администрации Байдена назвали ядерную сделку с Ираном «критически важной»

29.01.2021, 20:28, Новости дня

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Ядерная программа Ирана станет одним из самых приоритетных направлений в работе администрации нового президента США Джо Байдена, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

«С нашей точки зрения, на раннем этапе критически важным приоритетом должно быть решение вопроса эскалации ядерного кризиса по мере того, как они (Иран) приближаются к тому, чтобы иметь достаточно радиоактивного материала для оружия», – цитирует Салливана РИА «Новости».

Это не означает, что другие вопросы, связанные с Ираном, решать нет необходимости, отметил советник американского лидера. Он отметил, что это включает ракетную программу Тегерана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Во вторник министр иностранных дел Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами.

В день инаугурации 46-го президента США Блинкен заявил, что Байден намерен добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани призвал новую администрацию США избавится от «всех черных пятен прежних четырех лет» и вернуться к выполнению ядерной сделки, пообещав, что Тегеран в ответ будет «действовать в соответствии со всеми своими обязательствами».