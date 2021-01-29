 

В ВОЗ раскрыли сроки получения основных данных о вакцине «Спутник V»

29.01.2021, 20:28, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что получит основную информацию от разработчиков российской вакцины «Спутник V» в ближайшие несколько недель, сообщила заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

«Что касается российской вакцины, то в прошлую пятницу у нас была новая встреча с производителями, планируются и последующие встречи. ВОЗ все еще ожидает представления некоторой основной информации, некоторой важной информации, и это должно произойти в ближайшие несколько недель», – цитирует Симао РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены провести новую встречу по обсуждению российской вакцины «Спутник V».



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