Забытая история: как русские Пекин брали

29.01.2021, 20:24, Разное

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Военная интервенция великих держав в Китай 1900 года является одной из неизвестных страниц русской истории. В «Большой советской энциклопедии» эти события описывались как агрессия империалистических держав против народа Китая, а большевистские учебники предпочитали воспевать совершенно иные события того времени. В новой советской историографии просто не нашлось места героям Пекинской кампании.

Однако память о взятии китайской столицы в 1900 году не должна исчезнуть из жизни русского человека. Ведь штурм Пекина стал настоящим торжеством западного цивилизованного мира, частью которого всегда была и Россия. Участвуя в усмирении Китая наряду с другими великими державами, наша империя, пожалуй, в последний раз за свою историю выступила в роли мирового жандарма, хранителя старых европейских ценностей от азиатского варварства. О тех событиях, когда мы со всем западным миром усмиряли трудящихся, особенно важно помнить сейчас, когда с Востока нависает новая угроза, а евразийская нечисть всячески пытается поколебать нашу европейскую идентичность.

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За последние несколько десятилетий Китай в нашем сознании прочно укрепился в образе крупного игрока на внешнеполитической арене. Постоянный член Совбеза ООН, одна из крупнейших экономик мира, промышленный гигант, этого азиатского дракона, казалось бы, и невозможно представить в иной роли, кроме как в амплуа великой державы.

Однако полтора столетия назад все было по-​другому. Отсталая, бедная, раздираемая внутренними противоречиями, но при этом огромная и густонаселенная, империя Цин переживала системный кризис. Слабость руководства страны, неспособность справиться с всё нарастающим недовольством населения приводили к росту социального напряжения, которое нередко выливалось в такие масштабные антиправительственные выступления, как восстание тайпинов.

Разумеется, такой большой и вкусный пирог не мог остаться без внимания со стороны ведущих игроков, тем более что добыча казалась очень легкой. В первые ряды вышли, как всегда, англичане. К середине XIX века победы в опиумных войнах позволили Великобритании поставить Цинскую империю в полную экономическую зависимость: к 1864 году британцы контролировали 85% экспорта и 74% импорта Китая. Но «неравные договоры» навязывались империи Цин и другими великими державами, включая Россию. Так, пользуясь бедственным положением цинской армии во время Второй Опиумной войны, русские дипломаты под угрозой открытия второго фронта вынудили китайцев заключить в 1858 году Айгунский договор, который в 1860 году был расширен Пекинским трактатом. По этим соглашениям Российская империя присоединила к себе весь Уссурийский край. Отныне Приморье и Приамурье «на вечные времена» объявлялись русскими территориями.

Земли, отошедшие РФ по Айгунскому договору (желтый цвет) и Пекинскому договору (розовый цвет)

Колониальный раздел загнивающего Китая активно продолжился и в конце XIX века. Модернизирующаяся Япония желала попасть на бал великих держав и занялась собиранием своей колониальной империи. Взгляд японцев пал на соседнюю Корею, находившуюся в сфере интересов империи Цин. Крестьянское восстание, поднятое в 1894 году корейской сектой тонхаков, повлекло за собой ввод туда одновременно китайских и японских войск. Между этими государствами вспыхнула война, завершившаяся сокрушительным фиаско Цинской империи и подписанием в 1895 году Симоносекского договора. Это соглашение закрепило за японцами территориальные приобретения в виде островов Тайвань, Пэнху и Ляодунского полуострова, а также принудило цинское правительство к выплате больших контрибуций. Кроме того, китайцы обязывались признать независимый статус Кореи, что открывало для Японской империи перспективы открытой экспансии в этой стране. В итоге ошеломляющие успехи японцев в области военного дела и дипломатии вынудили имевшие свои интересы в Восточной Азии великие державы осадить чрезмерный пыл японского руководства. Под нажимом России, Франции и Германии Япония пошла на пересмотр подписанных ранее договоренностей и отказалась от Ляодунского полуострова в обмен на дополнительные денежные компенсации.

Эпизоды Японо-​китайской войны

Германия, собравшая свою империю позже всех в Европе, также намеревалась отхватить кусок побольше. Помимо экономических шагов, немцы занялись в Китае культурной экспансией — при содействии германского правительства в империи Цин повсеместно начали открываться католические миссии. Убийство в 1897 году в Яньчжоу двух немецких священников послужило поводом для начала активных военных действий со стороны Второго Рейха. Спустя две недели после трагического происшествия к берегам Китая по прямому указанию Вильгельма II причалили три военных корабля. Немецкий десант высадился в Цзяо-​Чжоу, а германское руководство в ответ на китайские протесты выдвинуло свои условия: установление памятника убитым, выплата денежной компенсации их семьям, а также возможность строительства германскими промышленниками железной дороги. После согласия цинской стороны немцы выдвинули новое требование — передача Цзяо-​Чжоу в аренду Германской империи сроком на 99 лет. Китайцы дали свое согласие и на это условие.

Генрих Прусский, командующий Восточно-​Азиатской эскадрой, которая базировалась в Цзяо-​Чжоу

Великобритания, наблюдая растущий интерес к Китаю со стороны «новых» империй, решила напомнить цинскому руководству о славных временах опиумных войн. 1 июля 1898 года англичане получили в аренду порт Вэй-​хай-вэй, в результате чего появилась колония Британский Вэйхай. А соглашение, навязанное китайцам в июне того же года, позволило Британской империи занять полуостров Цзюлун и расширить территорию присоединенного еще по результатам опиумных войн Гонконга до 405 квадратных миль.

Флаг Британского Вэйхая

Французы также желали защитить в Азии свои колониальные интересы. Взор руководства Третьей республики пал на южные территории Китая, граничащие с французскими колониями в Индокитае. В мае 1898 года Франция добивается заключения с цинским руководством договора аренды бухты Гуанчжоувань и лежащего перед ней острова Дунхайдао для возведения военной базы. Кроме того, французы получили право постройки железной дороги от Тонкина до Юньнань и Лунчжоу, а также обязательство Китая не отчуждать пограничные с Французским Индокитаем территории третьим державам.

Колониальная милиция и французские офицеры, Гуанчжоувань

Владивостокский порт, построенный на землях, присоединенных по Пекинскому договору, замерзал в среднем на 4 месяца в году. Поэтому перед российским правительством встала новая задача — получить выход к незамерзающим морям Тихого океана. В марте 1898 года была подписана Русско-​китайская конвенция, по которой Порт-​Артур и Дальний передавались в двадцатипятилетнюю аренду России. На уступленных землях устанавливалось русское военное и гражданское руководство, а цинские войска обязывались покинуть эти территории, а также нейтральную полосу, которая, согласно договоренности, устанавливалась севернее арендуемых земель. На территории, полученной Россией, была образована Квантунская область, а Общество КВЖД получило право на прокладку железнодорожной ветки от одной из своих станций до Дальнего. Так Российская империя откусила еще один кусок от китайского пирога.

Русский Порт-​Артур

Ну а САСШ, занятые в то время войной с Испанией и присоединением Кубы с Филиппинами, получили меньше всего. Попытки американцев овладеть гаванью Динхай, расположенной на острове Чжоушаньдао, и военной базы в провинции Фуцзань натолкнулись на противодействие Великобритании и Японии. И только заключение в апреле 1898 года договоренности на прокладку от Гуаньчжоу до Ханькоу железной дороги увенчалось успехом.

Раздел Китая, карикатуры

В общем, Цинская империя к концу XIX века была поделена на сферы влияния и основательно унижена. Её экономика находилась в глубочайшем упадке и по сути была подчинена иностранному капиталу. Во многих провинциях свирепствовали голод и стихийные бедствия, провоцирующие новые крестьянские бунты. На фоне системного кризиса, неравных договоров и поражения в войне с Японией в Китае образуются две основные политические группировки, имеющие диаметрально противоположные взгляды на будущее обустройство империи. «Партия прогресса» выступала за активное внедрение в общественно-​политическую жизнь империи Цин европейских ценностей, во главе этого лагеря стоял сам император Гуансюй. После поражения в войне со Страной восходящего солнца он вступил на путь широкого реформирования всех сфер китайского общества. День за днем «Пекинская газета» издавала императорские эдикты о реформировании системы образования, об учреждении Пекинского университета, об отправке принцев царствующего дома за границу, о модернизации громоздкого административного аппарата. Преобразования также коснулись и цинской армии: началось активное перевооружение, реорганизация офицерского состава по европейскому образцу, укрепление арсеналов. В течение «Ста дней реформ» Китай встал на тот путь, который несколько десятилетий назад прошла Япония в ходе Революции Мэйдзи.

Император Гуансюй

Однако преобразовательная деятельность императора, покачнувшая традиционные основы Китая, встретила яростный отпор у наиболее консервативных слоев общества. Правящему курсу сформировалась могущественная оппозиция, так называемая Маньчжурская партия во главе с вдовствующей императрицей Цыси. В сентябре 1898 года традиционалисты организуют дворцовый переворот, в результате которого Гуансюй отстраняется от власти, а управление страной переходит в руки Цыси. Расправа над сторонниками партии реформ и уничтожение всех проведенных ранее преобразований не заставили себя долго ждать.

Итогом такого реакционного поворота стал настоящий взрыв в китайском обществе. Неприязнь к иностранцам начала выливаться в открытую ненависть к «белым чертям», атаки на которых стали принимать всё более организованные формы. Движение против проникновения в Китай европейской культуры нашло свое отражение в деятельности многочисленных сект, известных под названиями «Ихэцюань» («Кулак во имя справедливости и согласия»), «Ихэтуань» («Отряды справедливости и мира»), «Иминьхуэй» («Союз справедливых»), «Дадаохуэй» («Союз больших мечей»). Многие участники этих банд активно практиковали кулачный бой, за что и получили свое прозвище — «боксеры».

Выступление сектантов началось в провинциях Шаньдун и Чжили, сфере влияния Германской империи. К этому времени немцы уже заняли Цзяо-​Чжоу, приступили к прокладке железной дороги из Циндао в Цзинань и развернули в регионе масштабную миссионерскую деятельность. Вмешательство великих держав в привычный ход развития империи Цин вызвало большое недовольство у традиционно настроенных китайцев. Антиевропейское и антихристианское восстание охватило более 20 уездов, за оружие взялись десятки тысяч человек. Под лозунгом «Смерть иностранцам!» ихэтуане сжигали христианские церкви, громили школы и библиотеки, убивали западных священников и китайцев-​христиан. Вскоре мятеж перекинулся и на соседние области.

Деятельность «боксеров» поставила императрицу в затруднительное положение. С одной стороны, все помнили о прокатившемся недавно антиправительственном восстании тайпинов, и заискивать с новыми смутьянами желания никакого не было. С другой — идеология ихэтуаней вполне соответствовала тому реакционному курсу, который избрало цинское руководство. В итоге был избран компромиссный вариант: издавая указ за указом о необходимости наказать бунтовщиков, императрица всячески медлила с окончательным разгромом слабо вооруженных повстанцев, давая тем самым восстанию разрастись. Китайское правительство надеялось, что так, не разрывая отношений с великими державами и официально не поддерживая смутьянов, удастся их руками избавить Поднебесную от засилья иностранцев.

Слева Ихэтуане, справа императрица Цыси

Однако в мае 1900 года Цыси пошла уже на официальное сближение с ихэтуанями. Императрица издала эдикт, санкционирующий создание тайных обществ и предоставляющий населению права собираться вместе «для взаимной помощи». Подобный шаг вместе с другими действиями по подготовке арсеналов, тренировке войск, заграждению минами рек еще сильнее подогрел народные волнения. В ответ на явное потворство китайского руководства восставшим представители американской, немецкой, английской и французской дипломатических миссий направили цинскому правительству депеши, в которых изложили требования решительных мер по запрету всех тайных обществ в Китае. Однако несмотря на официальное согласие китайской стороны исполнить эти условия, цинским руководством не было предпринято ни одной попытки подавить мятеж.

Вместе с тем обстановка начала накаляться. Никем не сдерживаемые толпы ихэтуаней, разрушая деревни и убивая христианское население, начали постепенно распространяться в окрестностях Пекина и Тяньцзиня. В столице число приверженцев «боксерских» сект возросло до нескольких тысяч человек. Они не скрывали своих агрессивных намерений по отношению к европейцам и китайцам-​католикам, запугивали христианское население, вели активную пропаганду среди традиционно настроенных жителей. Все это проходило при полном попустительстве цинского правительства, которое игнорировало требования европейских послов. К концу весны 1900 года «боксеры» перешли к разрушению железнодорожных линий и телеграфов. Дипломаты в Пекине оказались под угрозой быть полностью отрезанными от побережья и постепенно собиравшихся там военных эскадр своих стран. В мае послы в очередной раз выступили с обращением к правительству Китая. В коллективном ультиматуме к цинскому руководству посланники великих держав требовали ареста всех участников сект ихэтуаней, наказания поддерживающих «боксеров» членов правительства империи, а также санкций по отношению к лицам, спонсирующим банды. В случае невыполнения условий дипломаты грозились призвать в Пекин десанты своих стран.

Так в итоге и случилось — ожидание от руководства империи Цин решительных действий ни к чему не привело, и представители от России, Франции, Германии, Великобритании, США, Австро-​Венгрии, Италии и Японии направили своим правительствам соответствующие депеши с призывами о военной помощи. В Пекин сразу отправился отряд численностью в 450 человек для охраны посольств. Сделано это было пока, однако, без объявления войны Китаю и даже по согласованию с его руководством. Но прибытие в столицу империи Цин военного контингента Альянса восьми держав не вразумило китайских чиновников. «Боксеры» продолжали при полном потакании властей разрушать станцию за станцией и постепенно распространяться в окрестностях крупных городов. Назревал масштабный конфликт. Стало очевидно, что имеющихся сил недостаточно, и в течение мая в Тяньцзинь, находящийся в ста километрах от китайской столицы, прибывали новые десанты, численность которых к концу мая составила около 3 тысяч человек.

Карта региона, в котором будут проходить основные события Ихэтуаньского восстания

Наращивание великими державами в Китае военного присутствия начало вызывать у официального Пекина раздражение. Посыпались многочисленные протесты против высадки новых отрядов. Цинское правительство предприняло попытку показать Альянсу свои добрые намерения, заверяя в очередной раз о готовности подавить мятеж. Некоторые части китайской армии, нужно сказать, даже вступили в бой с ихэтуанями. Однако такие стычки носили показательный характер, в сущности же цинское руководство покровительствовало «боксерам», влияние которых распространялось все больше и больше. Не верили китайцам и великие державы. Все протесты цинской стороны были проигнорированы, а военные приготовления продолжены.

Вооруженные силы Альянса восьми держав

В Тяньцзине, как уже было сказано, к концу мая сосредоточилось около 3 тысяч бойцов армий союзников. На совещании командного состава военных контингентов было принято решение об отправке в Пекин сводного отряда для укрепления обороны посольств. В общей сложности было собрано около 2 тысяч человек, командование было поручено британскому адмиралу Сеймуру. 27 мая вышел первый поезд с войсками великих держав. Однако с самого начала продвижения стало ясно, что обстановка недооценена: железнодорожные пути оказались основательно разрушены «боксерами», а постоянные остановки для их ремонта отнимали время, к тому же изнурительная жара и нехватка у солдат продовольствия и воды изматывали отряд. В итоге было решено продолжить движение в Пекин по реке Пейхо. Но этот путь в итоге стал не менее сложным. События в фортах Дагу (о них будет сказано позже) изменили отношение официального Пекина к союзникам, и 4–5 июня сохраняющие ранее нейтралитет регулярные части цинской армии атаковали сводный отряд Сеймура. После ожесточенного боя китайцы, правда, отступили, потеряв 400 человек убитыми. Однако дальнейшее продвижение к Пекину оказалось невозможным — превосходящие по численности части цинской армии не только загородили путь к столице, но и отрезали сообщение отряда с оставшимися в Тяньцзине войсками. На военном совете было принято единогласное решение прорываться назад к Тяньцзиню. Отступление было снова организовано по реке Пейхо. В течение всего пути отряду приходилось отражать постоянные атаки ихэтуаней и регулярных китайских войск, которые уже не стеснялись действовать вместе. К 9 июня силы Сеймура достигли арсенала Сику, где и вынуждены были укрепиться. Положение экспедиционного корпуса становилось все более критическим. Потеряв в общей сложности 62 человека убитыми и 229 ранеными и оказавшись в окружении численно превосходящего противника, британский адмирал принимает решение о запросе дополнительных сил из Тяньцзиня. Сеймуру удалось передать известие о своем местонахождении, и 12 июня ему на помощь прибывает русский подполковник Ширинский с двумя тысячами бойцов. Вместе они отступают обратно к концессиям Тяньцзиня, вокруг которых уже активно стягивались многотысячные силы цинской армии.

Адмирал Сеймур отдаёт приказ немецкой морской пехоте, наступающей на позиции ихэтуаней

Неудача первого похода на Пекин показала, что контингент союзных войск в Китае нуждается в значительном увеличении. Если противостоять разрозненным силам ихэтуаней могли и небольшие европейские отряды, то для борьбы с вступившей в войну регулярной армией Цинской империи, необходимы были новые подкрепления.

О многочисленности цинских войск русский военный агент Константин Вогак еще в марте предупреждал:

В Чжили, в треугольнике Шаньхайгуань—Дагу—Пекин, сосредоточено около 50 тысяч обученных войск, вооруженных современными магазинными ружьями и скорострельными орудиями, не считая гарнизона Пекина и местных войск.

Когда отряд Сеймура только начал свое продвижение к Пекину, командование великих держав озаботилось об обеспечении безопасной переброски в Китай новых сил. Для этого союзникам необходимо было наладить беспрерывное сообщение Тяньцзиня с ближайшим портом Дагу, «морскими воротами Пекина». Китайцы же, понимая, что Дагу имеет для Альянса стратегическое значение, с самого начала июня активно укрепляли здесь свои форты. Видя военные приготовления Цинской империи, союзное командование направляет азиатам ультиматум, в котором требует передачи Дагу под международный контроль. Но вместо исполнения требований великих держав в ночь на 4 июня китайская артиллерия открывает с укреплений огонь по их военным судам. Так начались боевые действия между союзниками и регулярными частями империи Цин. Имея численное преимущество и превосходящие по калибру орудия, китайцы, однако, не смогли разбить немногочисленные силы Альянса, поддерживаемые лишь канонерскими лодками, миноносцами и другими небольшими кораблями с малой осадкой. К середине ночи огонь стал затихать, а десанты союзных армий перешли к штурму, который они успешно завершили к утру, захватив все неприятельские укрепления. Потери великих держав при штурме составили 33 убитых и 103 раненых, а китайцы недосчитались около тысячи человек.

Битва за Дагу

Взятие Дагу открыло войскам Альянса полную свободу дальнейших действий. Отныне они могли беспрепятственно высаживаться на территории империи Цин и пробиваться к китайской столице. Однако прежде чем организовывать второй поход на Пекин, им необходимо было наладить соединение с блокированными отрядами в Тяньцзине. Наступление на этот город было поручено начальнику 3-й Восточно-​Сибирской стрелковой бригады Анатолию Стесселю. 8 июня он вместе с 2800 бойцов (2100 из которых составляли русские) выдвинулся в сторону Тяньцзиня. Пройдя за два дня 45 километров в условиях тропической жары, нехватки продовольствия и постоянных столкновений с китайцами, 10 июня отряд Стесселя наконец соединился с засевшими в концессиях войсками великих держав. Однако задача полностью восстановить сообщение между Таньцзинем и Дагу до конца не была выполнена, так как большая часть города оставалась под контролем численно превосходящих китайцев. 13 июня начался штурм хорошо укреплённого Восточного арсенала, доминирующего над железнодорожной линией на порт. Обороняли арсенал силы цинской армии численностью около 3000 бойцов. После массированной артподготовки европейцы перешли в штыковую атаку, обратив тем самым части китайской армии, потерявшие к тому времени уже 800 человек убитыми, в бегство.

Анатолий Михайлович Стессель

Взятие Восточного арсенала позволило направить на помощь вымотанным постоянными боями и обстрелами силам в Тяньцзине свежие части. 29 июня туда же прибывает командующий войсками Квантунской области и морскими силами в Тихом океане вице-​адмирал Е.И. Алексеев, который принимает на себя руководство всеми силами великих держав в Тяньцзине. По его инициативе в этот же день западные армии переходят в наступление с целью взять под свой контроль весь город и прилегающие окрестности. Силы союзников к тому времени уже насчитывали около 10 тысяч человек, им противостояли регулярная армия Цинской империи и ихэтуане, общая численность которых составляла около 25 тысяч (14–15 тысяч солдат и до 10 тысяч «боксеров»).

Евгений Иванович Алексеев

В атаку первыми пошли русские отряды, ими снова командовал Стессель.

В ночь на 30 июня, сломив китайскую оборону за Лутайским каналом, русские войска полностью заняли левый берег реки Пэйхо. По правому берегу должны были атаковать англичане, японцы, жители США и французы. 1 июля они выступили в направлении находившегося под контролем цинских сил Западного арсенала. Завязался ожесточенный бой. Не имея той слаженности действий, которая была у русских, правобережный отряд понес потери. Но проявив стойкость и железную дисциплину, силы великих держав сумели переломить исход битвы, и к концу 1 июля Тяньцзинь со всеми его укреплениями и ближайшими окрестностями был полностью очищен от китайских войск. Цинская армия потерпела сокрушительное поражение, а союзники открыли себе путь на Пекин.

Британцы, русские, немцы и жители США в Тяньцзине

С овладением Тяньцзиня решительное превосходство великих держав стало очевидно. Неплохо вооруженные и многочисленные, но совершенно неорганизованные войска Цинской империи не могли противостоять армиям европейских стран, которые всегда славились железной дисциплиной. Все что сумели сделать китайцы — это воспользоваться неблагоприятными для западных армий климатическими условиями, а также неготовностью отряда Сеймура к противостоянию регулярным частями и вынудить тем самым великие державы на месяц отложить свой поход на Пекин. Однако стоило союзникам увеличить свой контингент и выставить во время сражения за Тяньцзинь армию, которая уступала в численности цинским войскам уже в соотношении не 1:10, а 1:2.5, и китайские части сразу же посыпались. В общем, к июлю 1900 года исход интервенции был предрешен. Союзникам осталось совершить последний, решающий поход на древнюю китайскую столицу, где уже много дней мужественно держала оборону Посольского квартала крошечная горстка европейских воинов.

Германские солдаты атакуют китайские позиции

А обстановка в Пекине тем временем с каждым днем становилась все критичнее. В конце мая, как писалось ранее, для охраны посольств от ихэтуаней в китайскую столицу пребывает небольшой отряд численностью в 450 человек, руководство которым берет на себя сначала австриец Томани, а затем англичанин К.М. Макдональд. В это же время цинское руководство принимает секретное решение приставить к «боксерам» офицеров для обучения сектантов военному искусству. Ворота города для ихэтуаней были открыты, и к началу июня Пекин захлестнула волна насилия по отношению ко всему иностранному. При неофициальной поддержке властей отряды «боксеров» нападали на европейцев, разрушали христианские храмы, громили палатки с западной продукцией. 6 июня начались первые боевые столкновения между восемью великими державами и Цинской империей (битва за форты Дагу, о которой писалось ранее). Цыси в этот же день требует, чтобы все иностранцы покинули столицу. Однако выполнить требование китайской императрицы было невозможно, так как условий для транспортировки семей послов по выжженному войной Китаю не было. 7 июня немецкий посланник Кеттелер отправляется в паланкине в дипломатический церемониал для разъяснения цинскому руководству принятого решения дожидаться прибытия поддержки, однако по дороге его зверски убивают ихэтуане.

Схема Посольского квартала в Пекине

После расправы над германским бароном начинается период осады Посольского квартала «боксерами» и регулярными цинскими частями. Европейцам снова предстояло, находясь в подавляющем меньшинстве, держать оборону от многотысячной азиатской орды. Первые дни Пекинского сидения были самыми трудными: ихэтуани при поддержке правительственных войск начали штурм баррикад, завязывались штыковые бои. Китайцам удалось даже временно вытеснить союзников из российской и американской миссий. Но вскоре силам великих держав удалось выровнять ситуацию и даже перехватить инициативу. Начались первые вылазки в стан врага, в одной из которых русским воинам удалось даже захватить неприятельскую пушку.

Британское посольство во время осады

Постоянные бои с переменным успехом продолжались вплоть до 4 июля, когда сторонам удалось заключить перемирие. Европейцы, вымотанные непрекращающимися боями, получили долгожданную передышку. Однако 11 июля китайцы вновь продолжили свои обстрелы. Такие резкие смены решений и то, что правительственные войска все медлили с решительным штурмом (хотя в их распоряжении была многотысячная армия, которая смогла бы смести Посольский квартал вместе с его несколькими сотнями защитников), объяснялись тем, что цинская сторона еще пыталась усидеть на двух стульях. Постепенно убеждаясь в беспомощности ихэтуаней в борьбе с иностранными войсками, Цыси старалась сгладить возможные последствия своего поражения и сохранить жизнь и династию при занятии столицы основными силами великих держав, которые с каждой своей победой подходили все ближе и ближе. Вдобавок нарастание противоречий между придворными группировками не давало пекинской элите избрать единую позицию относительно Альянса. Поэтому китайцы вели себя крайне непоследовательно: обстрелы Посольского квартала из артиллерии чередовались официальными заверениями цинского правительства о противодействии «боксерским» сектам, а казни ихэтуаней сменялись расправами над противниками войны с иностранцами.

Могилы американских и русских солдат в Посольском квартале

Другой причиной, по которой пара сотен европейских воинов держала в течение двух месяцев оборону от многочисленной цинской армии и «боксеров», стал пресловутый менталитет китайского солдата, о котором очень точно высказался очевидец тех событий В.В Корсаков:

Китайский солдат (…) не обучен быть смелым, он не обучен владеть собой, он не привык быть солдатом, как европеец. Но кроме того, что китаец не обучается быть солдатом, он не видит и примера военного в своем офицере. (…) Генералы и китайские офицеры первые показывали пример бегства.

Вместе с тем несмотря на то что цинская армия имела на вооружении современные европейские винтовки и артиллерийские орудия, подготовка солдат была совсем не на европейском уровне. По воспоминаниям все того же Корсакова:

Даже солдаты, вооруженные прекрасными маузеровскими ружьями, и те не обучены правилам стрельбы. Солдаты, как подтверждают все европейцы-​офицеры, в большинстве случаев стреляют без прицела и наугад сыпят пулями. Мы сколько раз сами наблюдали над способом стрельбы даже дун-​фу-сянских солдат с Монгольской площади, солдат сравнительно обученных и вооруженных скорострельными ружьями. Выйдя на крышу дома, солдат держит ружье сбоку себя и стреляет по тому самому способу, как он привык пускать стрелу из лука. Другие стреляли, держа ружье над головой, третьи прямо вверх, для шума.

Именно такие, неподготовленные и нерешительные, силы цинской армии противостояли защитникам Посольского квартала. Однако подавляющее численное преимущество, которое с каждым днем становилось все ощутимее, было именно на стороне китайцев, и оно рано или поздно дало бы свои плоды. К тому же силы у обороняющих посольства были уже на исходе, продовольствие заканчивалась, а долгожданных подкреплений все не было.

Блокпосты европейцев в Посольском квартале

В 1963 году о Пекинском сидении был снят замечательный фильм «55 дней в Пекине». Обязательно его посмотрите, тем более что главная роль в картине досталась Аве Гарднер, сыгравшей русскую баронессу.

В Тяньцзине тем временем первая половина июля прошла в активной подготовке к решающему броску на Пекин. Организовывалась переброска новых сил, налаживалось снабжение припасами, приводилось в порядок управление захваченной территорией. Однако выступать необходимо было как можно скорее — защитники Посольского квартала уже заждались подмоги, а китайцы не должны были успеть прийти в себя после череды поражений.

К 21 июля руководство союзных сил принимает решение о начале наступления на Пекин. Разведка доложила, что первая крупная группировка противника (до 25 тысяч человек) по дороге к китайской столице была расположена под Бейцаном, селении, находившемся в 13 километрах от Тяньцзиня. В распоряжении у Альянса имелось около 18 тысяч человек, которые были разделены на две колонны. В ночь на 22 июля началась атака. Под массированными ударами союзников китайцы дрогнули и начали отступать. Сражение продолжалось до утра и было закончено полной победой великих держав. Цинская армия, отступив в сторону Пекина, оставила Бейцан. Вскоре в стан союзных войск пребывает русский генерал Линевич, который берет на себя руководство дальнейшего наступления на столицу империи Цин.

Николай Петрович Линевич

Следующей целью на пути к Пекину стал Янцунь. Из опросов местных жителей стало известно, что перед наступающими были вражеские войска численностью до 30 тысяч человек. На руку китайцам помимо численного превосходства играла и ужасная жара — столбик термометра доходил до 40 градусов. Утром 24 июля быстрое продвижение авангарда союзных сил к Янцуню было остановлено огнем цинской артиллерии и контратакой под деревней Сяоцзецзы в нескольких километрах от Янцуня. Вскоре на помощь авангарду, состоящему из двух сотен казаков и отряда бенгальских улан, подошли основные английские, американские и русские отряды. Сопротивление китайцев было недолговременным. Артиллерия Альянса уничтожила цинские батареи, а русские войска штурмом взяли железнодорожную насыпь, расположили там свои орудия и полностью контролировали своим огнем Янцунь и прилегающие к нему окрестности. К середине дня 24 июля Янцунь был полностью захвачен, а противник обращен в паническое бегство. Пекин стал еще ближе.

Британцы в Китае

Из-за сильного утомления войск на следующий после сражения день было решено передохнуть и дождаться из Тяньцзиня джонок с продовольствием. 25 июля на военном совете союзные командующие решили на следующий же день выступать в сторону Пекина, ибо китайские войска казались совершенно деморализованными и неготовыми оказать достойное сопротивление. Утром 26 июля объединенные войска двинулись на Пекин. Командование формально перешло германскому фельдмаршалу Вальдерзее, однако фактически находилось все у того же Линевича, так как Вальдерзее был только на полпути к Китаю. 30 июля после 5-​дневного похода войска великих держав без боя вошли в Тунчжоу — крупный укрепленный населенный пункт в непосредственной близости от Пекина. После его падения все цинские войска отступили к Пекину. Кавалерия союзников преследовала их до самых стен столицы и остановилась возле них вечером 31 июля. Предстоял последний, решающий штурм обители древней цивилизации.

Путь армий Альянса из Тяньцзиня в Пекин

В военном плане Пекин представлял собой хорошо укрепленную цитадель. Он был разделен на две части: «Китайский город» и «Маньчжурский город». Оба «города» были окружены высокими стенами: «Маньчжурский» — длиной свыше двадцати одного километра, высотой пятнадцать, шириной около двенадцати метров; «Китайский» — длиной свыше пятнадцати километров, высотой более десяти, шириной в пять метров. Кроме того, Пекин был опоясан широким рвом, наполненным водой из канала Дунхэ. Для штурма этого гиганта в распоряжении у союзников было около 15 тысяч человек и 115 орудий.

Несмотря на то что общее наступление было назначено на 2 августа, Линевич принимает решение отправить к стенам Пекина сильный рекогносцировочный отряд русских войск под командованием генерала Василевского в тот же день, 31 июля. К ночи отряд достиг ворот Пекина, где был встречен шестьюдесятью спящими часовыми. Не поднимая шума, русские в течение нескольких минут штыками перекололи всех китайцев, а затем выкатили прямо перед воротами два артиллерийских орудия.

Николай Александрович Василевский

Из воспоминаний Дмитрия Янчевецкого, очевидца штурма, корреспондента газеты «Новый край»:

Наступил великий и славный час, когда снова проявилось русское геройство. Перед нами вековые ворота векового священного города. Мы не знали, что ожидает нас за воротами. Мы не знали, какая сила встретит нас на гигантских стенах Пекина, который, наконец, был перед нами. Но мы знали, что за этими грозными воротами и стенами, которых не пробьет никакое орудие, уже два месяца томятся европейцы с женами и детьми, которых нужно во что бы то ни стало и как можно скорее освободить.

Русская артиллерия ударила по воротам китайской столицы:

Среди гробовой, зловещей тишины, опустившейся над спящим городом, прогремел выстрел, потом другой, третий. Гранаты пронизывали насквозь двойные дубовые, кованные железом ворота, но ворота не растворялись. Орудия стреляли гранатами одно за другим. Минут 20 гром стоял над воротами. Луна слабо освещала из-за туч оба орудия, артиллеристов и стрелков, которые стали по сторонам и обстреливали стены. Проснувшиеся китайские солдаты стали стрелять со стен, но с перепугу не могли попасть и их пули далеко улетали. Гром и молния орудий, резкие залпы наших стрелков, беспорядочная стрельба китайцев и грозный рокот русских пулеметов, в лунном полусвете почерневшие от веков ворота и величественные стены тысячелетней столицы… Это был первый штурм Пекина русскими!

В два часа ночи врата древней цивилизации были разнесены русскими орудиями в щепки. Под восторженное «Ура!» стрелков и артиллеристов Василевский победителем вступил в старинный город. Китайский дракон под ударами стальных когтей русского медведя издал предсмертный вопль.

Русская артиллерия пробивает ворота Пекина

Войдя в Пекин, русские воины во главе со своим генералом сразу же взобрались на городскую стену, которую уже к тому времени очистили напуганные китайские солдаты. Флаг РФ первым из всех знамен великих держав был поднят над столицей империи Цин. Освобождение Посольского квартала было близко как никогда.

Но войдя в «Китайский город» силам великих держав предстояло пробиться в еще более укрепленный «Маньчжурский город», где сутками напролет отбивались защитники посольств. В семь утра к его воротам подошли основные силы союзных войск под командованием самого Линевича. Со стен посыпался шквал пуль и снарядов. Несколько часов наиболее боеспособные цинские части оказывали сопротивление, но подавленные артиллерией Альянса к двум часам дня и они начали выбрасывать белые флаги. Китайская армия сдалась, Пекин пал.

Радостная весть о свободе облетела все посольства. В 4 часа генерал Линевич со штабом вошел в Императорскую Российскую миссию, которая «оказалась неразрушенной, а все члены ее здоровыми», и где его радостно встретили наши дипломаты. Другие посольства также встречали своих освободителей. Первыми в Посольский квартал вошли сипаи, туземные части Британской империи. Они вообще поступили хитрее всех: в то время как цинские части были отвлечены обороной своих стен от русских, американских и японских солдат, британцы по руслу высохшей реки прошли в «Китайский город», затем пролезли под стеной «Маньчжурского города» и, не сделав ни единого выстрела, к двум часа дня уже достигли своей миссии.

Американские войска под пекинскими стенами

Вошедшие в город союзники были очень удивлены тем, как опустела китайская столица. Оказалось, что еще при первом штурме ворот «Китайского города» императорский двор во главе с самой Цыси бежал на запад в провинцию Шаньси. Вместе с ними бежали и тысячи жителей, а также солдаты цинской армии, выбросившие ранее белые флаги. Другие же, кто не выдержал позора иностранной оккупации, решали покончить с собой и своими семьями. Пекин захлестнула настоящая волна самоубийств. Верные династии сановники принимали отраву и умирали в мучениях, они травили своих жен и сбрасывали в колодцы детей, так как считали себя виновными в позоре империи. «Чжу жучэнь сы» («Когда государь оскорблен, чиновники умирают») — гласит древняя китайская поговорка.

Горящий Пекин

Командование великих держав приняло решение о разделе Пекина на зоны оккупации, которыми должны были управлять военные губернаторы, назначаемые командирами отрядов. «Маньчжурский город» был разделен на четыре квартала: северный, управляемый японцами; западный, данный англичанам и американцам; и восточный, русский. Первым военным губернатором от Российской империи в Пекине был назначен командир 2-го Восточно-​Сибирского Стрелкового полка полковник Модль.

Несмотря на то что большинство китайских частей капитулировали и бежали из города, в Пекине, однако, остались самые преданные династии маньчжурские солдаты и неукротимые «боксеры». Они засели в Запретном городе и укрывались по задворкам. Эти фанатики продолжали свою борьбу, поэтому бои на улицах Пекина не утихали еще несколько дней. 3 августа начальник французского отряда генерал Фрэй с батальоном, горной батареей, а также русскими частями, отправился выручать осажденный католический монастырь Бэйтан, находившийся в Императорском городе. Ворота были быстро пробиты гранатами и отворены. Неустрашимые маньчжурские солдаты и неистовые ихэтуане ринулись на европейцев, завязалась кровопролитная перестрелка. Несмотря на бешеное сопротивление китайских фанатиков, гибнущих под огнем русских и французов сотнями, сводный отряд вступил в район императорских дворцов и поднял над ним флаги Франции и России. Католический храм, обороняемый четырьмя десятками французских и итальянских морпехов, после двухмесячной осады был, наконец, освобожден.

В этот же день Линевич телеграфировал в военное министерство:

Сегодня, 3 августа, русские и французские войска, соединившись вместе, освободили французских миссионеров и их монастырь Бэйтан, находившийся в осаде боксеров два месяца (…) русские и французы шаг за шагом подвигались вперед и выбивали китайцев. Все улицы были завалены трупами боксеров; более тысячи тел лежали по пути следования войск.

Солдаты великих держав у императорского дворца

К полудню Бэйтан был освобожден; после сего русские и французы выбили боксеров из императорского китайского города, заняли ворота с западной стороны, где подняли русский и французский флаги; с других сторон императорского дворца поставлены караулы других наций, которые тоже пробивались к воротам с боем.

Германский воин позирует перед воротами Храма Неба

К 3–4 августа союзники контролировали уже все районы китайской столицы. За взятие Пекина генерал-​лейтенант Линевич был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени, а полковник Модль и генерал-​майор Василевский — 4-й. Вскоре в Пекин прибыл германский фельдмаршал Вальдзере, которому поручалось навести в Китае порядок. Тем временем засевший в Сиане цинский двор начал проводить капитулянтскую политику. Ихэтуане были объявлены вне закона, и немного спустя секты «боксеров» прекратили свое существование. Однако сопротивление иностранным армиям со стороны несдавшихся цинских войск и крестьянства в отдельных провинциях было продолжено, поэтому боевые действия не утихали еще до конца года.

Расправа над ихэтунями

В октябре представители великих держав принялись за составление коллективной ноты поверженному цинскому руководству. На согласование всех пунктов потребовалось одиннадцать месяцев, и 7 сентября 1901 года посланники уже от одиннадцати держав (России, Германии, Австро-​Венгрии, Бельгии, Испании, США, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Нидерландов) и представители от Цинской империи подписали «Заключительный протокол». По этому соглашению Китай обязывался выплатить контрибуцию в объеме 450 миллионов лян серебра, срыть форты в Дагу, наказать лидеров ихэтуаней, наложить запрет на ввоз в страну оружия и боеприпасов в течение 2 лет, допустить постоянное военное присутствие в Посольском квартале для охраны дипломатических миссий, предоставить великим державам право оккупации 12 пунктов от побережья к Пекину, запретить деятельность всех антииностранных обществ, а также поставить памятник убитому барону фон Кеттелеру и пр.

«Заключительный протокол» с подписями

«Заключительный протокол» окончательно оформил полуколониальный статус империи Цин. Национальная гордость китайцев была полностью растоптана, а ненависть к европейцам надолго укоренилась в их сознании. Несмотря на то, что Цыси смогла сохранить свою власть, авторитет маньчжурской династии упал. Череда поражений, унизительные контрибуции, утрата суверенитета окончательно подорвали веру китайцев к цинскому руководству. Новые внутренние потрясения были лишь вопросом времени.

***

15 августа 1900 года в Императорском городе, в самом сердце Пекина, был проведен парад союзных сил. Во главе процессии шли русские воины в составе 800 человек. Те, кто первыми пробили ворота древней столицы и водрузили над стенами поверженной империи свое национальное знамя, теперь победителями шагали по центру поверженного царства. Затем шли японцы, американцы, англичане, французы, немцы, итальянцы, австро-​венгры. Весь Западный мир во всей своей красе праздновал триумф над варварством. Машина Европейской цивилизации в очередной раз перемолола азиатскую дикость. Ихэтуане, верующие в свою неуязвимость от пуль, были изрешечены пулеметами, а императорская чета бежала, едва заслышав грохот наших орудий.

Ни одна вражеская граната не покушалась на пекинские твердыни, пока огонь русской артиллерии не разнес ворота вековой столицы в щепки. Ни один иностранец не пересекал границу Императорского города, пока в августе 1900 года туда твердой поступью победителя не прошагал европейский офицер. Империя Цин сполна заплатила за свое потворство тем, кто уничтожал французские храмы и резал немецких послов. И пусть взбесившийся китайский дракон, растерзанный в итоге русским медведем, американским орлом и британским львом, служит наглядной демонстрацией того, что ждет любых фанатиков, покусившихся на ценности европейской цивилизации. Ведь никто не знает, когда у Запада лопнет терпение, и современные бомбардировщики разнесут Ракку и Мосул так же, как 115 лет назад артиллерия Альянса восьми великих держав разнесла Пекин.

Фотографии из статьи в Википедии “Ихэтуаньское восстание”

Русские войска в Тяньцзине

Русская кавалерия атакует отряд ихэтуаней.

Коалиционные войска в Пекине

Русские войска в Пекине

Казнь ихэтуаней

Китайские новомученики, канонизированные РПЦ

Примечание:

Мой прадед по материнской линии – амурский казак, участвовал в походе Ранненкампфа. Георгиевский крест 4-й степени

Ну и по поводу Китая – из истории моей семьи

Гуманитарная чумиза

​Ольга Игошева. Копейка , № 1 от 13 января 2016 года , #Жизнь , #Иркутская область

Во время войны председатель колхоза Борис Гурьянов пересек государственную границу с Китаем, чтобы спасти от голода родную деревню

Необычную историю семья иркутянки Зои Гурьяновой больше семи десятилетий хранила в глубокой тайне. Теперь, когда прошло столько лет, в стране сменился государственный строй, да и главного героя давно нет в живых, ее решили рассказать. Во время Великой Отечественной войны председатель колхоза Борис Гурьянов тайно перешел государственную границу, чтобы спасти от вымирания свою деревню. Его жена Екатерина потом еще долгое время боялась незнакомых людей около своего дома: она думала, что мужа вот-​вот арестуют.

Историю о том, как Борис Яковлевич Гурьянов ходил за помощью в Китай, его жена Екатерина Сергеевна рассказывала своим восьмерым детям вместо вечерней сказки. В числе этих детей была и иркутянка Зоя Гурьянова. Сейчас Зоя Борисовна уже не помнит названий деревни и колхоза, которым тогда руководил ее отец, — прошло слишком много лет. Кроме того, семья часто переезжала: Бориса Яковлевича, как талантливого руководителя, переводом отправляли в разные деревни — поднимать колхозы или предприятия.

— Помню, что мы в Некрасовке жили, в Воскресеновке, а родители, когда отец на пенсию вышел, купили дом в Райчихинске — это все Амурская область, — рассказывает Зоя Борисовна. — Но точно помню, что эта история произошла в одной из деревень на берегу Амура, где с одной стороны реки жили наши, а с другой — китайские крестьяне. Вообще, мои родители родились в Поволжье. Отец, отслужив три года в армии, по комсомольской путевке уехал на Дальний Восток и забрал с собой всю свою семью — отца, мать, братьев, сестер. Долго работал председателем колхоза, хорошо себя зарекомендовал, и, когда началась война, ему дали бронь.

Во время войны все, что выращивалось на колхозных полях, отправляли на фронт. Жителям деревни приходилось нелегко, а в 1943—1944 годах стало совсем тяжело.

Весной 1944-го настало такое время, что все, что можно было съесть, оказалось съедено: картошка закончилась, все зерно отправили на фронт, и в деревне от голода начали умирать люди. Нечем было и топить. Взрослые, уходя на работу, укладывали детей на теплую золу из печки, чтобы не замерзли. А чуть стало пригревать солнышко — выносили на улицу обтянутых кожей скелетиков с огромными животами.

Борис Яковлевич, как председатель колхоза, чувствовал себя ответственным за людей. День и ночь ломал голову, где взять хоть какой-​нибудь еды. И однажды ему пришла в голову сумасшедшая по тем временам идея: попросить помощи у соседей, живущих на другом берегу Амура — в Китае. Но как это сделать? Тайком — вдруг раскроется. Официально — вдруг не получится, не так поймут…

— И папа поехал в райком партии, — рассказывает Зоя Борисовна. — Честно сказал, что хочет пойти в Китай просить еды. В райкоме, конечно, были в шоке, но сказали ему так: «Не забывай, что идет война, а ты хочешь просить помощи у иностранного государства! Последствия могут быть самые непредсказуемые. Если что случится — мы помочь тебе не сможем».

Борис Гурьянов вернулся домой. Решение действовать на свой страх и риск у него созрело уже по дороге. Жена полностью поддержала мужа.

Кроме того, Борис Яковлевич обсудил вариант похода в Китай со своими близкими друзьями и соратниками, и, как водится, об этом узнала вся деревня.

На следующее утро председатель колхоза встал затемно. Жена проводила его до берега реки, посмотрела, как он идет по льду в сторону другого государства. Примечательно, что китайского языка Борис Яковлевич не знал.

К 10 часам утра на берегу Амура стали собираться жители деревни. Ждали и волновались молча. Через пару часов на льду появились сани, нагруженные мешками. Когда первая подвода вступила на берег, на лед с другой стороны сошла вторая. Китайцы везли русским мешки с чумизой. Чумиза, или черный рис, это крупа, которую выращивали в Китае с древних времен. Из нее можно было и кашу варить, и хлеб печь.

Всего китайцы прислали десять саней, доверху загруженных мешками с крупой. Когда голодные жители деревни поняли, что уже не умрут, на берегу раздался не то что плач — настоящий вой. Чумизу разделили поровну между всеми: детям, старикам, работающим и неработающим достались одинаковые порции — примерно по мешку на человека.

Как Борис Яковлевич смог объяснить пограничникам свой замысел, а китайцам — что деревня умирает от голода, и как они согласились помочь, до сих пор остается большой загадкой.

— Мама рассказывала, что в этот день после обеда она пошла в магазин отоваривать хлебные карточки — должны были привезти хлеб, — вспоминает Зоя Борисовна. — В магазине к ней бросились женщины со словами благодарности, начали ее целовать, плакать, обнимать, просили кланяться мужу, спасшему целую деревню от смерти. Мама пришла домой вся мокрая от слез односельчан.

Деревня была спасена, но после этого случая еще много лет Екатерина Сергеевна, памятуя о печально известном 1937 годе, вскакивала при шуме любой машины, проезжавшей мимо дома лошади, проходивших мимо чужих людей — она боялась, что за мужем приедет «воронок».

Но этого так и не случилось. Борис Яковлевич Гурьянов счастливо прожил 78 лет, вырастил 8 детей, многих из которых уже тоже нет. Зоя Борисовна — самая младшая. Она бережно хранит память о своих родителях и эту историю —— для следующих поколений семьи Гурьяновых.