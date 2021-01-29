 

В Евросоюзе вводят “темно-красную” зону карантина

29.01.2021, 20:20, Новости дня
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В ЕС выделят новый уровень эпидемиологической опасности – “темно-красную” зону. Новую меру, предложенную Еврокомиссией, согласовали представители ЕС на встрече в Брюсселе, сообщили дипломаты ЕС агентству Reuters.

В новой зоне будут регионы с наихудшей ситуацией с распространением коронавируса – более чем 500 заражений на 100 тыс. жителей в течение двух недель. 

Сейчас в ЕС используют систему “светофора” (зеленый-желтый-красный), чтобы обозначить серьезность распространения коронавируса в каждом из государств. Однако, отмечает агентство, большая часть объединения уже имеет красный цвет. В ЕС считают, что новый тип зонирования поможет выделить регионы с самым высоким риском и придерживаться правил карантина.

Въезд туда, за исключением “необходимых поездок”, будет запрещен, а выезжающие из такой зоны должны будут пройти тест перед выездом и обязательную самоизоляцию по приезду.

Эта система будет применяться для поездок в пределах Евросоюза.

25 января в Евросоюзе также рекомендовали ужесточить требования для въезда из-за мутаций коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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