С начала 2021 года в Украине зафиксировано почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности – СНБО

29.01.2021, 20:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С начала 2021 года в Украине зафиксировано почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом масштабных киберугроз в этом году еще не было зафиксировано.

В то же время в последний месяц наблюдается тенденция к увеличению случаев фишинга (400 тыс.) и продаже крупных баз данных.

Большинство атак в Украине были направлены на государственный сектор (более 75%). В основном они связаны с несанкционированным доступом к компьютерным системам (70% случаев), сканированием ресурсов (10% случаев) и осуществлением атак типа brute-force (7% случаев).

По данным Службы безопасности Украины, в течение 2020 года в стране были нейтрализованы 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

—