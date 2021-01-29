 

Видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 перегреваются при штатной нагрузке

29.01.2021, 20:16, Новости дня
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Сто десять градусов по Цельсию! До такой температуры во время тестирования нагрелись чипы памяти у видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090, которые использовались для майнинга. Честно говоря, майнеры «слегка» разочарованы.

Добыча криптовалют уже превратилась в мировую мини-индустрию. Майнеры охотятся за новыми более мощными видеокартами, без которых невозможно организовать эффективный процесс, и готовы заплатить за них любые деньги. Кстати, именно этим во много объясняется и дефицит таких устройств, и их дороговизна.

Однако GeForce RTX 3080 и RTX 3090, мягко говоря, разочаровали. С такой температурой непонятно, сколько прослужат видеокарты и смогут ли покупатели хотя бы вернуть вложенные деньги. Разумеется, ответ здесь будет отрицательным.



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