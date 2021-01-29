 

Стоимость компании SpaceX может достичь 60 млрд долларов

29.01.2021, 20:16, Новости дня
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На февраль текущего года намечен очередной раунд переговоров основателя компании SpaceX Илона Маска с инвесторами. Речь идет об очередном вливании капитала в частную аэрокосмическую компанию. Как поясняют эксперты, после позитивного решения данного вопроса стоимость SpaceX может составить 60 миллиардов американских долларов.

По данным аналитиков Business Insider, успешные переговоры по этому вопросу вызовут новый интерес биржевых трейдеров к акциям компании Илона Маска. По предварительным прогнозам, активные покупки могут привести к росту стоимости бумаг до 350 долларов с нынешних $325.

Если произойдет именно так, в кармане у Маска окажется шестьдесят миллиардов. Однако аналитики рисуют еще более оптимистический сценарий, при котором ажиотажный спрос на акции SpaceX принесет ей еще сверх того 32 млрд долларов.



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