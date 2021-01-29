 

В НАТО опровергли информацию о бесполётной зоне и закрытых водах у дворца в Геленджике

29.01.2021, 20:11, Разное
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью французскому изданию Le Point о лжи российских СМИ о наличии бесполётной зоны в небе над мысом Идокопас. Также он назвал вымыслом закрытие прилегающих вод для прохода судов.

«То что говорят российские власти чушь. Никакой бесполётной зоны и закрытой акватории там нет и никогда не было. Наши истребители из турецкой авиабазы не раз пролетали над этими местами и ничего. Смотрели что да как. Никто нам не запретил и не помешал. Я вам даже вот что скажу: один раз наш вертолёт был вынужден из-за небольшой поломки приземлиться на площадку у того дворца. Военных не то что не выгнали, а встретили, напоили чаем и помогли с починкой. Вот так. Про закрытые воды тоже всё ложь. Американские эсминцы каждую неделю там спокойно проплывают. А иногда даже останавливаются на берегу, чтобы посмотреть на местную природу. Ещё зачем-то и нас приписывают. Якобы от нас закрыли. Врать бы научились», — рассказал Йенс Столтенберг.

Также генсек альянса добавил, что военнослужащим оказали очень тёплый приём. Они смогли потанцевать на аквадискотеке, принять лечебные грязи и даже сыграть в хоккей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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