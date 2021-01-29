 

Мнение: “Не должно быть никакой пощады”

29.01.2021, 20:10, Разное
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Черновик письма Христиана Раковского "Не должно быть никакой пощады"
Написано 21 августа 1936-го года.

РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.234 Л.76-79

http://istmat.info/node/63946 – цинк

В целом, часть письма Раковский всячески пытается дистанцироваться от Троцкого и Ко, а потом всячески расхваливает сталинскую политику. Очевидно, что прочитав сообщение Прокуратуры СССР от 15 августа, Раковский понял, что с учетом его биографии, у НКВД к нему возникнет немало вопросов.
Впрочем, Раковскому это не сильно помогло. Через несколько месяцев после написания этого письма Раковский был арестован, но на открытых процессах он был одним из немногих главных обвиняемых, кто избежал расстрела – Раковский получил 20 лет.
Тем не менее, в  1941 году его расстреляли в лесу под Орлом по распоряжению Лаврентия Павловича Берия за пораженческую агитацию, антисоветскую деятельность и подготовку побега с целью ведения антигосударственной деятельности.
При Хрущеве Раковского не реабилитировали. Но в 1988 году при Горбачеве Раковский был реабилитирован.

Источник: Colonel Cassad



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