 

Появление пустыни Сахары связали с естественными колебаниями орбиты Земли

29.01.2021, 20:06, Разное
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Учёные из Германии установили, что появление пустыни Сахары напрямую связано с естественными колебаниями орбиты Земли. Главную роль в изменении климата играет периодическое таяние арктических льдов.
Эксперты из исследовательского центра геонаук изучали изменения в Северной Африке на протяжении последних 160 тыс. лет. В этом им помогли материалы со дна Средиземного моря и компьютерная модель изменения климата на Земле. Предполагается, что в прошлом Сахара была достаточно заселённым местом с повышенной влажностью. В этом ей помогали реки, проходившие по её территории. Со временем изменения уровня арктических льдов приводили к колебаниям орбиты Земли и сделали местность на севере Африки непригодной для жизни. На смену влажному климату пришли длительные засухи с пересыханием рек и, как следствие, образованием пустынной местности.

Изучение прошлых изменений в Сахаре позволило учёным сделать прогноз и на будущее. Он оказался не самым радужным. Сейчас Северная Африка вновь вошла в период активной засухи, и количество осадков будет снижаться. Не исключено образование новых засушливых регионов.

Источник: mir24.tv



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