Доклинические испытания вакцины-йогурта от коронавируса завершат в России в 2021 году

29.01.2021, 20:06, Разное

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Российский специалист-медик Александр Дмитриев недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о перспективах продвижения инновационной разработки — вакцины-йогурта от коронавируса. По словам эксперта, доклинические испытания препарата будут завершены уже в текущем году.

Как объяснил отечественный специалист, руководящий Институтом экспериментальной медицины, состав вакцины включает в себя пробиотические микроорганизмы, несущие фрагменты генов SARS-CoV-2. Препарат по консистенции напоминает йогурт и является “мукозальной” вакциной, оральный прием которой дает максимальный иммунный ответ на слизистых. В ходе начавшихся ранее доклинических испытаний на животных уже был подтвержден факт образования антител на слизистых и в крови испытуемых представителей фауны.

“Идея заключается в том, что будут в организме человека формироваться протективные антитела именно на тот ген патогенного микроорганизма – в данном случае коронавируса – который клонирован, встроен в геном нормального, полезного организма энтерококка”, – отметил Александр Дмитриев. Руководитель института добавил, что после завершения проводимого этапа работы намечены клинические исследования с привлечением добровольцев, однако возможность их проведения зависит от выделения необходимого дополнительного финансирования.

Источник: www.interfax.ru