Ученые порекомендовали проведение генетического скриннинга пациентов для назначения рациональной терапии заболеваний

29.01.2021, 20:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого выявила пользу предварительного генетического скриннинга для пациентов, страдающих от самых разных недугов. По словам исследователей, изучение нюансов ДНК может позволить производить назначение лекарственных препаратов медиками максимально рационально и эффективно.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Восточной Англии (Великобритания) и Лейденский университет (Нидерланды), провели тщательный анализ биоданных за 2019 год, предоставленных ресурсом Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства и касающихся информации о назначении британскими врачами медицинских препаратов своим пациентам. В итоге было изучено 56 лекарств – антидепрессантов, антибиотиков, препаратов против язвы желудка и обезболивающих – эффективность которых ощутимо зависит от генетической наследственности. Результат научной работы показал, что в 21,1% случаев назначения врачом или фармацевтом лекарств у медиков была возможность руководствоваться предписаниями международных фармакогенетических рекомендаций.

Как пояснили исследователи, указанный фактор говорит о том, что если бы предварительный генетический скриннинг больных был применен ко всем рецептурным назначениям, то ориентировочно в 9,1% случаев перечень лекарств или их дозировка были бы иными. По оценкам экспертов, такой подход затронул бы более 5 миллионов прописанных препаратов. Резюмируя результаты исследования, исследователи порекомендовали пациентам перед назначением терапии пройти профильные фармакогенетические тесты. На основании их будет принято более рациональное решение по дозировке лекарств, что существенно повысит эффективность лечения.

Источник: www.medikforum.ru