С унитаза на зубную щетку? Ученые разобрались с бактериями в санузлах

29.01.2021, 20:04, Разное

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Страхи и антисептическая гигиена

Боязнь огромного количества опасных бактерий, которые потенциально могут быть в домашнем пространстве, заставляет людей пользоваться гигиеническими средствами, которые содержат антисептики. Эти вещества (например, триклозан) часто содержатся в мыле, зубной пасте, косметике. Однако исследования показывают, что волнения по поводу бактерий часто неоправданны, а у антисептиков могут быть нежелательные эффекты. Один из них – увеличение устойчивости бактерий к антибиотикам.

Ранее Эрика Хартман (Erica Hartmann) и группа исследователей из Северо-Восточного университета показали, что чистка зубов с обычной зубной пастой хорошо справляется с удалением бактерий. Антибактериальная зубная паста не была более эффективной.

Сейчас эти же ученые ответили на вопрос, какие бактерии находятся на наших зубных щетках, и каково их происхождение. Целью работы было развеять мифы, связанные с тем, что зубная щетка часто находится в одном помещении с унитазом и как следствие покрыта частичками фекалий.

Что живет на зубных щетках

Ученые получили информацию о бактериях, живущих на зубных щетках, из данных «Проекта микробиома зубной щетки» (Toothbrush Microbiome Project). Его участники слали свои зубные щетки ученым по почте и рассказывали о своих гигиенических привычках. Авторы нового исследования анализировали ДНК бактерий, которые были на этих средствах личной гиены. Полученные данные ученые сравнили с информацией «Проекта человеческий микробиом», который каталогизировал информацию о микроорганизмах в разных участках тела.

Авторы исследования обнаружили на зубных щетках множество бактерий, которые обычно встречаются в полости рта и на коже. Кишечных бактерий, которые находятся и в экскрементах, на зубных щетках они не нашли.

«Рот и кишечник – два отдельных острова. Некоторые микроорганизмы можно встретить в обеих локализациях. Кое-какие из них тоже были на зубных щетках. Однако скорее всего они туда попали изо рта», – объясняет Хартман.

Ученые не исключают, что иногда в виде аэрозоля бактерии из кала могут добираться до зубной щетки. Но подчеркивают, что их данные не поддерживают эту гипотезу.

Количество микробов, устойчивых к антибиотикам, было немного больше на зубных щетках людей, которые сообщали о лучшей гигиене полости рта. Эти бактерии отличались от обычных обитателей человеческого организма. По всей видимости, они попали на щетки из пыли.

Хартманн подчеркивает, что нет нужды быть чрезмерно обеспокоенным микробами, которые живут на зубной щетке. Без рекомендации стоматолога не следует использовать антибактериальные зубные пасты и щетки.

«Используя противомикробные средства, вы не просто избавляетесь от бактерий. Это стимулирует их стараться выжить и вырабатывать устойчивость к антибактериальным средствам. Для большинства людей достаточно обычной зубной пасты», – утверждает она.