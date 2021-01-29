 

Песков ответил на вопрос о включении Донбасса в состав России

29.01.2021, 19:52, Разное
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Песков заявил, что Симоньян является журналистом и не выражает официальную позицию России. “Такого вопроса на повестке дня не стоит”, – сказал пресс-секретарь Кремля.

Он напомнил, что Россия предпринимает усилия для урегулирования кризиса на Украине. Москва продолжит защищать русских и русскоязычных, заверил Песков.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Донбассу пора вернуться в Россию. Она напомнила, что в числе многих боролась за предоставление жителям Донецкой и Луганской республик российского гражданства. Люди Донбасса хотят быть русскими, говорить и писать на родном языке – Москва должна обеспечить им такую возможность, убеждена журналист.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной процедуре. На конец января 2021 года этой возможностью воспользовались более 400 тысяч человек, сообщил депутат Госдумы Андрей Козенко.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Это касается социальных и инфраструктурных вопросов, пояснил глава государства.

Напомним, что вопрос Донбасса Владимир Путин обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Париже в декабре 2019 года. Главы государств договорились об отводе вооружений и подразделений с линии фронта. Однако Киев начал саботировать выполнение соглашений. Спустя год боевые действия продолжаются.



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