 

Псаки об отношении Байдена к Путину: Не сдерживается

29.01.2021, 19:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По словам Псаки, Байден “никогда не сдерживался” касательно Путина и опасений по поводу действий России. “И он, конечно, четко передал это во время разговора”, – сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге.

В ходе телефонного разговора Путин и Байден договорились продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Стороны сокращают ядерный арсенал до 700 межконтинентальных баллистических ракет и 1 550 боеголовок.

Байден согласился на российские условия. Москва настаивала на продлении договора на пять лет – это максимальный срок.

Несмотря на договоренность, условий для перезагрузки отношений России и США нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президенты признали, что у них есть разногласия, но собираются продолжить диалог.

Беседа Путина и Байдена была “рабочей и откровенной”, заявил Песков. Разговор состоялся по инициативе Кремля.

Джо Байден вступил в должность главы Белого дома 20 января. На третий день президентства он поручил спецслужбам подготовить доклад с оценкой ситуации вокруг “кибератак России”. В экспертном сообществе не исключают, что демократ введет против Москвы новые санкции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Мнение: О приближении национальной катастрофы потрясающего масштаба

17.11 / Мнение: Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий

04.12 / Три периода жизни, в которые алкоголь особенно опасен для мозга

07.12 / Мнение: Крепостное право

08.01 / Мировые лидеры отреагировали на события в Капитолии

31.08 / Принц Гарри о сыне: “Мне бы очень хотелось, чтобы Арчи занялся регби”

03.08 / Правильную работу метаболизма определяют внутренние часы человека

02.09 / Мирослава Карпович без белья снялась в полупрозрачном платье-сетке в поле

03.08 / Северная Корея, Китай, кальмары и лодки полные трупов на побережье Японии

20.07 / Принц Норвегии Хокон поделился семейными фотографиями по случаю своего дня рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска