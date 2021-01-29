Псаки об отношении Байдена к Путину: Не сдерживается

29.01.2021, 19:52, Разное

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По словам Псаки, Байден “никогда не сдерживался” касательно Путина и опасений по поводу действий России. “И он, конечно, четко передал это во время разговора”, – сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге.

В ходе телефонного разговора Путин и Байден договорились продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Стороны сокращают ядерный арсенал до 700 межконтинентальных баллистических ракет и 1 550 боеголовок.

Байден согласился на российские условия. Москва настаивала на продлении договора на пять лет – это максимальный срок.

Несмотря на договоренность, условий для перезагрузки отношений России и США нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президенты признали, что у них есть разногласия, но собираются продолжить диалог.

Беседа Путина и Байдена была “рабочей и откровенной”, заявил Песков. Разговор состоялся по инициативе Кремля.

Джо Байден вступил в должность главы Белого дома 20 января. На третий день президентства он поручил спецслужбам подготовить доклад с оценкой ситуации вокруг “кибератак России”. В экспертном сообществе не исключают, что демократ введет против Москвы новые санкции.