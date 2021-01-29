Мнение: Нелюди

29.01.2021, 19:48, Разное

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Директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел, профессор Киевского национального университета, конфликтолог Григорий Перепелиця в своем интервью Ukrlife.TV изложил свою точку зрения на возвращение ОРДЛО под контроль Украины.

Сегодня не стану комментировать слова этой человеческой нелюди и говорить по этому поводу от себя. Сделаю этот материал в немного ином формате, сперва будет предоставлена подборка комментариев пользователей под этим видео, потом тезисное изложение того, что настукивает десяток дятлов в голове этого нациста.

Не стал делать однобокую выборку этих комментариев, они предоставлены разнообразно, как противников этих слов, так и их приемников.

-Да “оно” скучнее Навального, Соскина дайте скорей Соскина “это” унылое себе на сон включайте

-Или я просто не понимаю его мову или он реально говорит страшные вещи. Я правильно поняла, что он жалеет, что обстреливается только прифронтовая территория?

-Какой воинствующий дядечка…

-ЛЮСЕНЬКА, ОН ЖЕ ОПАСНЫЙ ПСИХ!!! А ЕСЛИ ПОКУСАЕТ????

-А ты готов в первом ряду повести всех в атаку “до победного конца” и поднять наш флаг над Спасской башней?! Писеть, не мешки ворочать.

-Вот такие дол..ы учат наших детей.

-Программу надо переименовать в “Паноптикум-ТВ”. На одного вменяемого пять директоров Киевского Института Межпланетных Стратегий и Межгалактической Конфликтологии. А сам директор – пятый год как перестал принимать прописанные ему профильными специалистами таблетки

Никогда не думала,что в реальной жизни бывают подобные клинические идиоты ,абсолютный неадекват . Жесть ! Это же надо, так свихнуться ,сочувствую

-Могу поспорить, что этот подонок ни разу не сидел под обстрелом.

-Я думал, конфликтолог – это специалист по прекращению и профилактике конфликтов, но пан Пердпелиця блестяще доказал, что прежде всего это мастер разжигания ненависти и войны

-Вот такие «профессора» – это худшие враги государственности Украины. У них дурдома позакрывали, по улицам бродят дикие активисты и патриоты, а он разжигает. Ведь наслушаются и пойдут реально в атаку. За его логикой, почему «90-тысячный» контингент вдруг по воле -Конституционного суда и Зеленского окажется в окружении, я уследить не смог, хотя переслушал 3 раза. Но это ведь и неважно, главное кукарекать, и cтaдo пойдёт “освобождать территории», капая слюной из уголка рта.

-Хотим обратить внимание наших читателей на интервью эксперта-международника, профессора академии при МИД Украины Григория Перепилицы, относящегося к аналитической группе украинской партии войны. Мы считаем, что иногда стоит слушать врагов, чтобы увидеть мир их глазами и понять как они мыслят. Некоторые издания уже сделали довольно подробный разбор этого интервью, мы же хотели выделить основные тезисы которые были озвучены.

-Этот Аника-воин в одном прав – войны не избежать. По-хорошему Украина уже не понимает

-Давно смотрю Укрлайф, но как-то не читал коменты, а тут сепаров видимо-невидимо (( А он прав только силой. Если нападает гопник, надо бить морду, если гопник сильнее то в пах. Страшно, но бить надо

-Ооо, в комментах активизировались будущие жертвы войны))

-Не хочется говорить что эксперт молодец, но он прав. Все по сути. Без прикрас. Хочешь мира, готовься к войне! К активной.

-Мне понравилось.Давно не слышал таких реалистичных выступлений с фактами,цифрами.Респект.Если бы мудрый украинский нарид 73%выбрал ПОРОХА,а не клоуна вову,то мы бы уже давно забыли,что на Донбассе были войска рашки и сейчас могли вплотную заниматься Крымом.Если отказаться от оккупированных територий,то это будет сигнал для агрессора продолжить оккупацию Украины

-Правда в лице. Ніяких дипломатичних побрехеньок))) ДЯКУЮ за правду!.Війна буде, скільки б ми не закривали на неї очі! Скільки людей вже померло. Немжливо щоб це тихо і мирно вирішилось само собою

-Очень реальная,обоснованно правильная аналитика по ОРДЛО. И решение этого вопроса он верно озвучил. Только военным путем,без вариантов.Мы должны освободить свои территории, а население пересидит в подвалах или свалит в рашку.Для этого им можно выделить “коридоры”,которые не будут обстреливаться ВСУ. Вариантов масса,было бы желание наших генералов

-Если это территория Украины, Украина должна вернуть своё. А вернуть можно путем полной блокады, электроэнергии, воды, газа. По другому не вернуть.

-Згодний . Дипломатія вже вичерпана , повертати тільки силою , але ні Порошенко ні Зеленський до сих пір навіть не започаткували стратегію силового звільнення , це потрібно було робити ще 6 років назад починаючи з освіти і закінчуючи ракетними устонавками вздовж кордону



Тезис №1. Украина не может вернуть Донбасс никаким иным путем кроме военного. Не смотря на три военных поражения, Украина вернула половину Донбасса, что является успехом. Нужно быть готовым к потерям и надеяться на “хороший” результат.

Тезис №2. Конфликт нельзя решить мирным путем, потому что Украина не признает субъектность ОРДЛО (ЛДНР), и не может вести с ними диалог. Сторона конфликта Россия, и переговоры нужно вести только с ней. Компромисс невозможен без капитуляции.

Тезис №3. Владимир Зеленский плохой президент, потому что использует риторику миротворца, хотя Донбасс можно вернуть только военным путем. Основная миссия президента Украины – готовить войска к наступательным операциям. Кто их не готовит – тот зрадник.

Тезис №4. Население ЛНР и ДНР «не чувствует войны», не ощущает лишений, поэтому не ощущает потребности движения в сторону Украины. Жители Донбасса должны хотеть мира и дрожать от страха. А мир возможен только с приходом Украины. Это оправдывает диверсионную деятельность в ЛДНР, подрывы объектов инфраструктуры, обстрелы жилых застроек.

Тезис №5. Мир – это плохо, потому что Россия несет слишком незначительные потери из-за конфликта (в первую очередь – финансовые). Плохо, когда убивают меньше украинских солдат, главное чтобы ЛДНР и Россия несли бОльшие траты из-за конфликта. Это единственное, что волнует украинскую партию войны.

Тезис №6. 80% населения ЛНР и ДНР не ассоциируют себя с Украиной. Новое поколение на Донбассе будет воспринимать Украину как вражеское государство.

Тезис №7. Украина проиграла в информационной войне. Украинские СМИ практически не имеют влияния на умы жителей Донбасса. (Здесь добавим от себя, что проиграла не благодаря, а вопреки, потому что коллективные Першиковы управляющие информационной политикой превратили информационное поле Республики в мусор. Благо на Украине хватает своих Першиковых).

Тезис №8. Все меры экономической блокады со стороны Украины дали обратный эффект. Населению Донбасса даже в голову не приходит постулат, что работа появится только с приходом Украины.

Тезис №9. Лояльных Украине граждан на неподконтрольных Киеву территориях не осталось. Кто хотел вернуться в Украину, тот уже вернулся. А значит можно их бомбить и не жалеть во время фазы активных боевых действий. Украинский профессор практически открыто говорит, что любое преступление против мирных жителей Донбасса оправдано, потому что там остались только предатели, которых не жалко.

Тезис №10. Любой конфликт заканчивается военным путем. Или победа или капитуляция.

И это, уважаемые читатели, говорит человек, освоивший ни один западный грант, дипломат, приближенный к украинскому МИД. В то время как чиновники ЛНР и ДНР с подачи московских кураторов продолжают вещать нам про “надежду на выполнение Украиной Минских соглашений”.

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