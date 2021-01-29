Личное: “Значимость окончательно рухнула”

29.01.2021, 19:44, Разное

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В прошлом посте я предложила разобрать письмо и понять причины конфликта.

Автор считает причиной конфликта свои прошлые отношения.

Но прошлые отношения сами по себе причиной конфликта быть не могут.

Причина конфликта всегда в другом.

Вот разбирайте письмо, где та же ситуация описана автором подробней.

Хотя и в короткой версии это тоже было понятно.

hannaivanova

Здравствуйте, Эволюция!

Мое предыдущее письмо https://evo-lutio.livejournal.com/1279681.html

Благодарю за разбор.

Надеюсь, развитие данной ситуации покажется интересным.

В общем с Р. ситуация наладилась, со всеми остальными не общаюсь.

Но с Р. вроде все хорошо, но никаких шагов к совместному проживанию, разговоров о совместном будущем, т.е. я понимаю, что есть какие то сомнения.

У меня др было накануне, он уехал в командировку, говорит, приезжай – будем здесь отмечать.

Первый день – все супер. Второй отмечали др, ресторан закрыли, я привезла бутылку вина, мы ее открыли в отеле.

В общем разговор, зашел об общих знакомых.

Я – Да там отношения, потому что папа у * крутой

Р – Да ну, там «любовь». Ты что.

Я – да говорю хорош, ага любовь.

Когда он меня спрашивал, еще год назад в январе, зачем мне отношения с М. Я говорю – влюбилась, по-другому не могла.

Р, тогда сказал, зачем ты мне лечишь, какая любовь, у вас огромная разница

Ну и опять он вернулся к этой теме.

Р. – к М. типа у «тебя же любовь была, а у них, что не может быть что ли»

Я – не начинай. Давай твои отношения обсудим с *. Зачем ты меня обманул….

И он вот *** в отличии от тебя, у нее были одни отношения, и такого пиздеца не было, мне за нее не стыдно. А ты со своей шкурьей темой… как то он так это сказал…не в форме утверждения, а в форме вопроса… И еще в диалоге он сказал то, что я подозревала, что эта ситуация не дает ему сделать самые важные шаги в мою сторону.

Я встала. Говорю все, оскорблять не надо. Он меня обратно на кресло толкает, говорит не договорили. Я встаю, говорю все, он опять. Ну в итоге он меня ударил, и у меня началась истерика, я рыдала, говорила, что он меня не уважает раз так считает, и сказала: Я тебя люблю, но быть с тобой не смогу.

Р – Я понял.

Я в это время в ванной была, лицо умывала.

Я вышла из ванной.

Р – Будем обсуждать?

Я – А что обсуждать? Твоя бывшая охуенная, а я хуевая, с дедом *балась.

Р – Ну ок. Завтра утром выезжаем домой.

Я рано проснулась. Очень плохо спала. Ушла за водой в магазин. Возвращаюсь, Р. говорит 10 минут и едем, собирай вещи.

Я – может поговорим?

Р – Если есть что сказать, говори

Я – Мне неловко за вчерашнюю истерику.

Р – Если не можешь, я заставлять не буду.

Я – А ты можешь?

Р – Как видишь. Не мог бы – сказал.

Вот он ушел завтракать. Пришел, мы начали говорить. Он говорит, я думаю – это финиш. Заебали эти разборки, ничего не получается. Я испугалась, говорю – подожди.

Р. поехали, по дороге обсудим.

В общем мы ехали и все дорогу обсуждали эту ситуацию, что он меня не понимает, зачем мне это было нужно, и самое главное «о чем я думала», и как это допустила. Типа я же совсем не глупая. Краткий пересказ.

Я – Прости, что тебе эта ситуация доставляет столько проблем. Но я не могу ее изменить.

Р – Да ты за что извиняешься, это я может быть даже должен просить у тебя прощения. Потому, что когда ты мне сказала об этом год назад, я подумал, что на характере вывезу эту ситуацию, а оказалось, что не могу. Каждый раз когда я слышу это ФИО у меня в глазах ты, и непонимание как моя женщина могла встречаться и спать с этим и главное, что ее мотивировало это делать.

В общем, всю дорогу я отвечала на вопросы, но все равно это не помогло. Р. говорит, что «ты даже не представляешь как я буду обтекать, если об этом кто то узнает».

Он говорит, что все в тебе хорошо, кроме этого. Если бы не эта ситуация, он бы ко мне давно с кольцом пришел.

Когда мы приехали, я говорю, ну выводы озвучь.

Р – Меня эта ситуация пиздец как напрягает, но я попробую ее побороть.

Я – Любовь победит?

Р – Время покажет.

Я – «Оптимистичный прогноз» ничего не скажешь.

По сути, это я его опять уговорила не совершать резких шагов. Все налаживает, и он сказал, да, все налаживается. Значимость моя окончательно рухнула.

Я понимаю, что никаких больше шагов у меня нет, все про*бано, но может быть возможно, что то сделать? Как правильно сейчас себя вести?