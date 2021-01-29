Личное: “Значимость окончательно рухнула”
29.01.2021, 19:44,
Разное
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В прошлом посте я предложила разобрать письмо и понять причины конфликта.
Автор считает причиной конфликта свои прошлые отношения.
Но прошлые отношения сами по себе причиной конфликта быть не могут.
Причина конфликта всегда в другом.
Вот разбирайте письмо, где та же ситуация описана автором подробней.
Хотя и в короткой версии это тоже было понятно.
hannaivanova
Здравствуйте, Эволюция!
Мое предыдущее письмо https://evo-lutio.livejournal.com/1279681.html
Благодарю за разбор.
Надеюсь, развитие данной ситуации покажется интересным.
В общем с Р. ситуация наладилась, со всеми остальными не общаюсь.
Но с Р. вроде все хорошо, но никаких шагов к совместному проживанию, разговоров о совместном будущем, т.е. я понимаю, что есть какие то сомнения.
У меня др было накануне, он уехал в командировку, говорит, приезжай – будем здесь отмечать.
Первый день – все супер. Второй отмечали др, ресторан закрыли, я привезла бутылку вина, мы ее открыли в отеле.
В общем разговор, зашел об общих знакомых.
Я – Да там отношения, потому что папа у * крутой
Р – Да ну, там «любовь». Ты что.
Я – да говорю хорош, ага любовь.
Когда он меня спрашивал, еще год назад в январе, зачем мне отношения с М. Я говорю – влюбилась, по-другому не могла.
Р, тогда сказал, зачем ты мне лечишь, какая любовь, у вас огромная разница
Ну и опять он вернулся к этой теме.
Р. – к М. типа у «тебя же любовь была, а у них, что не может быть что ли»
Я – не начинай. Давай твои отношения обсудим с *. Зачем ты меня обманул….
И он вот *** в отличии от тебя, у нее были одни отношения, и такого пиздеца не было, мне за нее не стыдно. А ты со своей шкурьей темой… как то он так это сказал…не в форме утверждения, а в форме вопроса… И еще в диалоге он сказал то, что я подозревала, что эта ситуация не дает ему сделать самые важные шаги в мою сторону.
Я встала. Говорю все, оскорблять не надо. Он меня обратно на кресло толкает, говорит не договорили. Я встаю, говорю все, он опять. Ну в итоге он меня ударил, и у меня началась истерика, я рыдала, говорила, что он меня не уважает раз так считает, и сказала: Я тебя люблю, но быть с тобой не смогу.
Р – Я понял.
Я в это время в ванной была, лицо умывала.
Я вышла из ванной.
Р – Будем обсуждать?
Я – А что обсуждать? Твоя бывшая охуенная, а я хуевая, с дедом *балась.
Р – Ну ок. Завтра утром выезжаем домой.
Я рано проснулась. Очень плохо спала. Ушла за водой в магазин. Возвращаюсь, Р. говорит 10 минут и едем, собирай вещи.
Я – может поговорим?
Р – Если есть что сказать, говори
Я – Мне неловко за вчерашнюю истерику.
Р – Если не можешь, я заставлять не буду.
Я – А ты можешь?
Р – Как видишь. Не мог бы – сказал.
Вот он ушел завтракать. Пришел, мы начали говорить. Он говорит, я думаю – это финиш. Заебали эти разборки, ничего не получается. Я испугалась, говорю – подожди.
Р. поехали, по дороге обсудим.
В общем мы ехали и все дорогу обсуждали эту ситуацию, что он меня не понимает, зачем мне это было нужно, и самое главное «о чем я думала», и как это допустила. Типа я же совсем не глупая. Краткий пересказ.
Я – Прости, что тебе эта ситуация доставляет столько проблем. Но я не могу ее изменить.
Р – Да ты за что извиняешься, это я может быть даже должен просить у тебя прощения. Потому, что когда ты мне сказала об этом год назад, я подумал, что на характере вывезу эту ситуацию, а оказалось, что не могу. Каждый раз когда я слышу это ФИО у меня в глазах ты, и непонимание как моя женщина могла встречаться и спать с этим и главное, что ее мотивировало это делать.
В общем, всю дорогу я отвечала на вопросы, но все равно это не помогло. Р. говорит, что «ты даже не представляешь как я буду обтекать, если об этом кто то узнает».
Он говорит, что все в тебе хорошо, кроме этого. Если бы не эта ситуация, он бы ко мне давно с кольцом пришел.
Когда мы приехали, я говорю, ну выводы озвучь.
Р – Меня эта ситуация пиздец как напрягает, но я попробую ее побороть.
Я – Любовь победит?
Р – Время покажет.
Я – «Оптимистичный прогноз» ничего не скажешь.
По сути, это я его опять уговорила не совершать резких шагов. Все налаживает, и он сказал, да, все налаживается. Значимость моя окончательно рухнула.
Я понимаю, что никаких больше шагов у меня нет, все про*бано, но может быть возможно, что то сделать? Как правильно сейчас себя вести?
Источник: Эволюция
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