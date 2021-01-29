Мнение: …Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса…

29.01.2021, 19:36, Разное

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Канал Mash выдал в эфир 5-минутный ролик про дворец, вокруг которого “крутилось” последнее расследование Навального. На кадрах Mash’а – какая-то стройка, весьма далекая от завершения. Масштаб ее непонятен, есть какие-то детали, не сильно складывающиеся в общую картину.

Единственное, что меня лично смутило – огромные “мокрые” работы внутри комплекса при том, что внешняя отделка явно завершена. Что крайне нелогично – многие тонны воды от внутренних работ просто не смогут найти выход наружу при высыхании, а значит – привет, плесень, в самом ближайшем будущем внутри комплекса. При специфическом южном субтропическом климате ничем другим это не закончится. Впрочем, это дело строителей и заказчиков. Денег там немеряно, а не хватит, то пенсионеры еще не все вымерли, потому поднимут возраст еще годика на два и потянут еще одну реконструкцию, если надо будет.

Надо понимать, что это такой ответ на сам фильм Навального. Смысл его очевиден: какой дворец? Какое золото? Какая аквадискотека? Тут арматура из стен торчит, о чем вы?

Проблема контрпропаганды, как обычно, в том, что она всегда вторична. Она вынуждена опровергать уже опубликованное. Тренд задан, и контрпропагандист не может из него выйти, так как его задача – опровергать и переключать внимание. Позиция заведомо более слабая, но ничего другого, похоже, Кремль в состоянии цейтнота придумать не может.

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