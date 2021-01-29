В Госдуме предложили создать «Суд на колёсах»

29.01.2021, 19:31, Разное

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В России может появиться электробус, оборудованный для проведения судебных заседаний «на выезде». Транспортное средство снабдят необходимым телекоммуникационным оборудованием. Внутри расположится зал для проведения заседаний, административный кабинет и уборная.

Первый в Европе передвижной суд призван упростить проведение заседаний в труднодоступных регионах России, а также снизить расходы на транспортировку осуждённых до мест лишения свободы.

«В интересах всех участников процесса экономия времени и средств. Такой транспорт позволит быстро доставлять заключённых под стражу к дверям следственного изолятора, а оправданных – к ближайшей остановке общественного транспорта», – отметил представитель Минюста Игорь Гонцов.

Авторы инициативы едины во мнении, что данный эксперимент не навредит авторитету российского правосудия и создаст у законопослушных граждан образ безопасного, современного юридического процесса. Производством машин, предположительно, займётся ПАО «КАМАЗ».

В 2014 году аналогичный мобильный суд начал функционировать в ОАЭ.

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