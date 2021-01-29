 

СМИ сообщили, что в Доме профсоюзов в Киеве планируют открыть покерный клуб. Глава Минкульта шокирован

29.01.2021, 19:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в Telegram 29 января, что был шокирован информацией о готовящемся открытии покерного клуба в Доме профсоюзов в Киеве. 

“Слідство. Інфо” 28 января сообщило, что в Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства в результате пожара погибло два человека, планируют открыть покерный клуб на 1 тыс. м².

Журналисты выяснили, что заведение имеет признаки подпольного казино: мужчина, который представился заведующим клуба, показал им VIP-комнаты, где, по его словам, можно будет играть “на кэш”. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Президент всеукраинской федерации спортивного покера Сергей Ефименко заявил журналистам, что на деньги в Доме профсоюзов играть не будут. Там будут проводить “исключительно турниры”, сказал он. 

Ткаченко пишет, что обеспокоен такими действиями. 

“Очевидно, что для “спортивного покера” там не место. Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации. В случае, если факт будет доказан – МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений”, – заявил министр. 

Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов располагался штаб протестующих. В ночь на 19 февраля 2014 года здание штурмовало спецподразделение СБУ “Альфа”. По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание, в результате которого здание сильно пострадало.

Обновленный фасад Дома профсоюзов открыли 30 мая 2018 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / На форуме «Устойчивое развитие» обсудили интеграционную платформу для ЕАЭС

28.12 / “Ну вот и все!” Апина сделала прививку от коронавируса

21.10 / Лукашенко: Я за власть посиневшими руками не держусь. Вопрос в том, что будет с вами без меня

17.11 / Стали известны опасные последствия легкой формы коронавируса

21.10 / Число выявленных случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

26.01 / Давос-2021 окончательно подтвердил – экономический вес Китая растёт, и этот тренд надолго

28.10 / Литва ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

31.12 / В Украине с 1 января вырастут выплаты неработающим пенсионерам

28.06 / Помпео потребовал от Пекина не считать Южно-Китайское море «своей империей»

20.10 / Европейская бизнес-ассоциация выступает за снижение стоимости присоединения к электросетям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска