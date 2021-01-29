СМИ сообщили, что в Доме профсоюзов в Киеве планируют открыть покерный клуб. Глава Минкульта шокирован

29.01.2021, 19:26, Новости дня

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в Telegram 29 января, что был шокирован информацией о готовящемся открытии покерного клуба в Доме профсоюзов в Киеве.

“Слідство. Інфо” 28 января сообщило, что в Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства в результате пожара погибло два человека, планируют открыть покерный клуб на 1 тыс. м².

Журналисты выяснили, что заведение имеет признаки подпольного казино: мужчина, который представился заведующим клуба, показал им VIP-комнаты, где, по его словам, можно будет играть “на кэш”. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Президент всеукраинской федерации спортивного покера Сергей Ефименко заявил журналистам, что на деньги в Доме профсоюзов играть не будут. Там будут проводить “исключительно турниры”, сказал он.

Ткаченко пишет, что обеспокоен такими действиями.

“Очевидно, что для “спортивного покера” там не место. Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации. В случае, если факт будет доказан – МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений”, – заявил министр.

Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов располагался штаб протестующих. В ночь на 19 февраля 2014 года здание штурмовало спецподразделение СБУ “Альфа”. По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание, в результате которого здание сильно пострадало.

Обновленный фасад Дома профсоюзов открыли 30 мая 2018 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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