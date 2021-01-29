 

Пятерых российских певцов внесли в список лиц, создащих угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры

29.01.2021, 19:26, Новости дня
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По представлению СБУ пятерых российских музыкантов включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

В список  которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольгу Кормухину, Ольгу Засульскую, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.

О причинах, по которым певцов включили в список, министерство не сообщило.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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