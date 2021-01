Американские ракетные эсминцы провели операцию в Черном море

29.01.2021, 19:26, Новости дня

В Черном море ракетные эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели морскую операцию с использованием авиации. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Отмечается, что корабли зашли в Черное море в рамках планового патрулирования и провели многоцелевую морскую операцию с участием самолетов для поддержания морской безопасности вместе с другими союзниками и партнерами по НАТО.

“Мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии”, – сказано в сообщении.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание американских сил в Черном море, сообщается на сайте НАТО. Он отметила, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО, поскольку из прибрежных государств три – Болгария, Румыния и Турция – являются членами Альянса, а Грузия и Украина – близкими партнерами.

“В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма у Украины и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море, Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе”, – подчеркнула Лунгеску.

В сообщении отмечается, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

НАТО также усиливает поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией.

