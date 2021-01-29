 

Американские ракетные эсминцы провели операцию в Черном море

29.01.2021, 19:26, Новости дня
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В Черном море ракетные эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели морскую операцию с использованием авиации. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Отмечается, что корабли зашли в Черное море в рамках планового патрулирования и провели многоцелевую морскую операцию с участием самолетов для поддержания морской безопасности вместе с другими союзниками и партнерами по НАТО.

“Мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии”, – сказано в сообщении.

In the #BlackSea * #USSPorter & #USSDonaldCook conducted a multi-domain #maritime operation with @NATO #AWACS & @USNavy * P-8A to further enhance interoperability between #NATO Allies. Whether it’s our ships or aircraft, we are here in the Black Sea in support of * * * * * ! pic.twitter.com/1fXYp0Nmdj

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание американских сил в Черном море, сообщается на сайте НАТО. Он отметила, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО, поскольку из прибрежных государств три – Болгария, Румыния и Турция – являются членами Альянса, а Грузия и Украина – близкими партнерами.

“В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма у Украины и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море, Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе”, – подчеркнула Лунгеску.

В сообщении отмечается, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году. 

НАТО также усиливает поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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