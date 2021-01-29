В магазине Epic Games Store уже 160 млн пользователей

29.01.2021, 19:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Максимальное число потенциальных покупателей, одновременно посетивших страницы Epic Games Store, в 2020 г. составило 13 миллионов! Магазин заявил о невероятных успехах, которых удалось достичь в непростом прошлом году.

Так, по данным статистики, общая аудитория Epic Games Store достигла 160 миллионов пользователей. Средний показатель посещений в каждый день увеличился за год на 192% и достиг уровня 31,2 млн человек. Количество пользователей, активных на протяжении одного месяца, составило 56 млн.

В прошлом году магазин распространял бесплатно 103 игры. Всего же в библиотечном запасе Epic Games Store находится сейчас почти 750 млн компьютерных игр. На приобретение контента пользователи за год потратили более 700 млн долларов.