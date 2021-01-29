 

Глава Apple раскритиковал социальные сети из-за сбора данных пользователей

29.01.2021, 19:12, Разное
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Глава Apple Тим Кук раскритиковал социальные сети из-за сбора данных пользователей и передачи их третьей стороне. Подобное, уверен бизнесмен, приводит к росту недоверия граждан к органам власти, работникам сферы здравоохранения и распространению теорий заговоров.
Причина заключается в алгоритме работы IDFA, с помощью которого пользователям показывается только та реклама, которая может быть им интересна. Данные собираются на основе предпочтений, просматриваемых товаров и различных постов в социальных сетях. Таким образом человек, который усомнился в каком-то вопросе, получает больше информации и не всегда достоверной. В пример Тим Кук привёл массовую дезинформацию о вакцинах и теориях заговора, что повлекло за собой рост уровня недоверия граждан. Генеральные директор Apple считает такую политику социальных сетей недопустимой и заслуживающей только презрения.

Подобные заявления направлены на все социальные сети, в том числе и на Facebook, хотя в своей речи Тим Кук не делал акцент на этом сайте. Всё дело в том, что после принятия в Apple новой политики конфиденциальности, благодаря которой пользователя обязаны оповестить о тех данных, которые собирает приложение, в Facebook обвинили купертиновцев в злоупотреблении положением. Аналитики также предупредили о падении прибыли их компании из-за снижения доходов от рекламодателей.

Источник: www.kommersant.ru



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