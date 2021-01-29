“Спектр метаболитов в воздухе”: Ученые создали определяющий коронавирус по запаху прибор

29.01.2021, 19:12, Разное

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Российские исследователи из Томска недавно информировали одно из отечественных изданий о том, что разработали инновационный прибор, позволяющий диагностировать коронавирус максимально быстро. По словам разработчиков, созданный ими агрегат реагирует на запах опасного патогена.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Томский НИМЦ (РФ), стало стремление разработать и внедрить прибор, способный улавливать так называемый “запах” различных инфекций, являющихся причиной ряда тяжелый заболеваний. При этом уже в ходе исследования выяснилось, что SARS-CoV также имеет свой специфический обонятельный маркер. “Принцип работы заключается в том, что прибор анализирует образцы выдыхаемого воздуха, а точнее спектр молекулярных веществ, которые находятся в воздухе. И образуется такая вот подпись, характерная для каждой болезни. То есть, целиком спектр метаболитов в воздухе детектируемых”, – пояснил руководитель научной организации Вадим Степанов.

Отечественный специалист добавил, что на выявление диагноза с помощью нового прибора, включающего в себя 14 датчиков, уходит всего около пяти минут. При этом результаты тестирования не уступают по детализации профильным компьютерным программам, а точность устройства по диагностике COVID-19 в процессе испытания в итоге превысила показатель в 90%. В настоящее время исследователи анонсировали начало работы по внедрению разработки в промышленное производство.

Источник: www.5-tv.ru