 

“Спектр метаболитов в воздухе”: Ученые создали определяющий коронавирус по запаху прибор

29.01.2021, 19:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские исследователи из Томска недавно информировали одно из отечественных изданий о том, что разработали инновационный прибор, позволяющий диагностировать коронавирус максимально быстро. По словам разработчиков, созданный ими агрегат реагирует на запах опасного патогена.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Томский НИМЦ (РФ), стало стремление разработать и внедрить прибор, способный улавливать так называемый “запах” различных инфекций, являющихся причиной ряда тяжелый заболеваний. При этом уже в ходе исследования выяснилось, что SARS-CoV также имеет свой специфический обонятельный маркер. “Принцип работы заключается в том, что прибор анализирует образцы выдыхаемого воздуха, а точнее спектр молекулярных веществ, которые находятся в воздухе. И образуется такая вот подпись, характерная для каждой болезни. То есть, целиком спектр метаболитов в воздухе детектируемых”, – пояснил руководитель научной организации Вадим Степанов.

Отечественный специалист добавил, что на выявление диагноза с помощью нового прибора, включающего в себя 14 датчиков, уходит всего около пяти минут. При этом результаты тестирования не уступают по детализации профильным компьютерным программам, а точность устройства по диагностике COVID-19 в процессе испытания в итоге превысила показатель в 90%. В настоящее время исследователи анонсировали начало работы по внедрению разработки в промышленное производство.

Источник: www.5-tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Московских строителей привьют от коронавируса на рабочем месте

11.08 / Алиса Милано начала лысеть из-за коронавируса

15.07 / Личное: Пьяненькая

29.06 / Звезда сериала “Глухарь” Виктория Тарасова получила серьезную травму

03.07 / «…Не стараясь угодить»

04.01 / Мнение: Что интересовало моих читателей в 2020 году

17.01 / Госдума наделит мужчин правом вето на аборт

28.09 / Лукашенко снова пытается обвести Путина вокруг пальца

24.11 / Ученые обнаружили на орбите Земли мини-луну диаметром чуть больше метра

31.10 / «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска