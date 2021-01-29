Южнокорейские ученые назвали максимальный период заразности пациентов с COVID-19

29.01.2021, 19:10, Разное

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В исследование включены пациенты, которые были госпитализированы с COVID-19 с различными осложнениями в университетскую больницу Чунг-Анг в Сеуле с февраля по июнь 2020 года. Инфекция была подтверждена у больных с помощью ПЦР-тестирования. Средний возраст пациентов составил 62 года, у 71% диагностирована коронавирусная пневмония, более трети из них нуждались в кислородной поддержке.

Все больные были изолированы друг от друга, каждые два дня врачи брали у них мазки из носоглотки для проведения ПЦР-тестирования с использованием порогового значения цикла для гена N SARS-CoV-2. В общей сложности специалисты получили 156 образцов.

«Период от появления симптомов до исчезновения вируса в среднем составлял 7 дней. Последний положительный тест был получен спустя 12 дней после появления симптомов у одного из пациентов. Частота положительных результатов тестирования постоянно снижалась с увеличением временного периода с момента появления симптомов», – сообщили авторы.

Ученые отметили, что для подтверждения этих результатов нужны более масштабные исследования, поскольку в своей работе они использовали небольшую выборку госпитализированных пациентов, среди которых не было случаев тяжелого течения COVID-19. Крупнейший обзор 98 исследований показал, что средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дней — в нижних дыхательных путях. Однако ни в одном из исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделения спустя 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания, считают ученые.

В октябре Центры по контролю Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что репликация вируса существенно снижается на десятые сутки от появления симптомов. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 вирус может размножаться до 20 суток, но в 95% случаев этот процесс прекращается после 15 суток.