 

Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям протеста

29.01.2021, 18:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Но на этом сторонники оппозиционера останавливаться не собираются. Они намерены регулярно проводить демонстрации до тех пор, пока не добьются освобождения Навального. Очередные несогласованные акции запланированы на ближайшие выходные – 30 и 31 января.

В связи с этим генеральная прокуратура России обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием заблокировать доступ к интернет-ресурсам, где распространяются призывы к участию в митингах.

Представители генпрокуратуры отметили, что призывы зачастую звучат в социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что организация акций протеста проходит с нарушением закона. В целях предотвращения экстремистских действий и массовых беспорядков прокуратура Москвы напомнила российским и зарубежным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Сети, о недопустимости противоправных действий.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили о намерении оштрафовать администрации шести популярных социальных сетей и мессенджеров, которые своевременно не удалили публикации с призывами несовершеннолетних к участию в акциях протеста. Их заметили, в частности, – на страницах “Одноклассников”, “ВКонтакте”, “Фейсбука”, “Инстаграма”, “ТикТока”, а также в некоторых роликах на видеохостинге YouTube.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Ученые: Использование огня началось на 30 тысяч лет раньше предполагаемого срока

31.10 / Белорусская таможня пресекла ввоз БЧБ-сала из Украины

30.06 / Поклонники восхитились фигурой жены Игоря Николаева в обтягивающем мини

01.11 / В “Артеке” начался финал конкурса для школьников “Большая перемена”

14.08 / История с портретом: как принц Чарльз выразил свою любовь к Меган Маркл

26.08 / Мнение: Великая или невеликая, почему возможны революции и как японцы косплеят Россию

10.11 / В оппозиции Армении намерены созвать парламент для выхода из соглашения по Карабаху

28.06 / “Уже харе пить!”: организм дочери Успенской отторгает алкоголь

13.10 / Нелли Уварова с мужем, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие на премьере спектакля “Горбачев”

30.09 / Алеся Кафельникова приняла участие в показе нижнего белья в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска