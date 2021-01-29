Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям протеста

29.01.2021, 18:58, Разное

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Но на этом сторонники оппозиционера останавливаться не собираются. Они намерены регулярно проводить демонстрации до тех пор, пока не добьются освобождения Навального. Очередные несогласованные акции запланированы на ближайшие выходные – 30 и 31 января.

В связи с этим генеральная прокуратура России обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием заблокировать доступ к интернет-ресурсам, где распространяются призывы к участию в митингах.

Представители генпрокуратуры отметили, что призывы зачастую звучат в социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что организация акций протеста проходит с нарушением закона. В целях предотвращения экстремистских действий и массовых беспорядков прокуратура Москвы напомнила российским и зарубежным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Сети, о недопустимости противоправных действий.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили о намерении оштрафовать администрации шести популярных социальных сетей и мессенджеров, которые своевременно не удалили публикации с призывами несовершеннолетних к участию в акциях протеста. Их заметили, в частности, – на страницах “Одноклассников”, “ВКонтакте”, “Фейсбука”, “Инстаграма”, “ТикТока”, а также в некоторых роликах на видеохостинге YouTube.