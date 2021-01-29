В мире: Донбасс обозначил выход из украинского тупика

29.01.2021, 18:40, Новости дня

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«Россия-матушка, забери Донбасс домой», – сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян на форуме в Донецке, где обсуждалось будущее республик Новороссии. Много говорилось об агрессивной русофобской позиции Киева, а Минские соглашения даже не обсуждались: считается, что из-за позиции Киева они невыполнимы. Имеет ли шансы Донбасс стать русским и что пока тормозит его глубокую интеграцию с Россией?

В четверг в Донецке стартовал двухдневный интеграционный форум «Русский Донбасс». Его целью стало обсуждение и принятие одноименной доктрины идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Участие в форуме принимают общественные деятели, ученые, журналисты из Донбасса и России, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также депутаты Госдумы.

Одной из целей доктрины провозглашается необходимость укрепления республик «как русских национальных государств». После принятия документ собираются внедрить «во все сферы жизнедеятельности», включая науку, культуру, а также молодежную и информационную политику.

Особое внимание в документе уделено проблеме украинского национализма. «Украина, утвердив приоритет насильственного и кровавого насаждения украинского языка и культуры, объявила войну всему русскому населению бывшего СССР. А фактической целью государственной политики Украины выдвинут геноцид русского народа путем насильственного принуждения к украинизации или физического уничтожения, который удалось предотвратить лишь там, где такой политике было оказано значительное вооруженное сопротивление», – говорится в доктрине.

Там же, где сопротивления организовать не удалось, «русские лишены своих фундаментальных прав, а несогласных физически уничтожают, бросают в тюрьмы, запугивают». Кроме того, освобождение Украины от «национализма и агрессивной русофобии» возможно только с помощью сил Донбасса. И для того, чтобы реализовать эту задачу, авторы доктрины намерены предпринять семь шагов.

Первый – прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения ДНР и ЛНР. Второй – правовое оформление ДНР и ЛНР как русской национальной государственности для русского народа Донбасса. Третий – укрепление основ конституционного строя ДНР и ЛНР. Четвертый – углубленная экономическая интеграция с Россией. Пятый – интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей Донбасса и России. Шестой – установление контроля над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей. Седьмой – всевозможная поддержка русских на Украине.

Один из вариантов такого пути озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, призвав «Россию-матушку» «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – сказал главред RT. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поспешила подчеркнуть, что сказанное является лишь частным мнением Симоньян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что «вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит». Вместе с тем, он отметил, что в названии форума «Русский Донбасс» «ничего слух не режет», так как там живет подавляющее большинство русских.

В Киеве также обратили внимание на тот факт, что в доктрине ничего не сказано о «вхождении республик в состав России». Но как указывает издание «Страна.ua», «на фоне большого стратегического тупика в переговорах Москва намекает на то, что если Киев не пойдет на реинтеграцию Донбасса по Минскому сценарию, то Донбасс имеет все шансы стать русским». Причем такой намек делается даже не столько Украине, сколько странам Запада.

Однако если РФ все же примет в свой состав ДНР и ЛНР, «в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба. Надеюсь, он где-то есть, и ждет своего часа», – считает лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин. При этом «российская либеральная оппозиция, митингующая на площадях, будет выглядеть, как неразумные стада отщепенцев, мешающих национальному празднику», а «четыре миллиона людей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы, случайно затоптав группы встречных протестантов, не успевших свернуть во дворы», – полагает он.

«За 2020 год население РФ сократилось на 500 тыс. человек. Если РФ примет ДНР и ЛНР, мы компенсируем все потери прошлого года, текущего – и, короче, получим прирост. Четыре млн новых россиян»,

– уверен Прилепин.

Он также добавил, что если ДНР и ЛНР войдут в состав России, то военные действия на юго-востоке Украины прекратятся через шесть минут после появления российской армии на линии соприкосновения, и тогда станет понятно, чего реально стоит вся ее независимость: «круглый, красивый, чуть-чуть овальный – ноль».

В свою очередь командир бригады «Восток» ополчения ДНР Александр Ходаковский заявил, что на форуме «Русский Донбасс» прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к значительным политическим последствиям.

«Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», – уверен он. Вторым важным моментом собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется вооруженными силами Украины.

«На форуме произошла маленькая революция. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые в конечном итоге должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах. Но вчера произошел поворот всей концепции в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим», – отметил Ходаковский, подчеркнув, что этот факт сложно переоценить.

Впрочем, по мнению собеседника, скорому присоединению Донбасса к РФ мешает достаточно много факторов. «Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг РФ и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать – одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой, как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью РФ уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», – убежден Ходаковский.

Схожей точки зрения придерживаются и в ЛНР. «Сейчас наступил тот момент, когда найдена историческая и научная основа для декларации нашей позиции, которая соответствует основным убеждениям жителей Донбасса, – считает представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. –

Согласно социологии, до 80% населения региона не приемлют никакой украинский проект и видят свое будущее только с Россией».

Что касается вопроса присоединения Донбасса к России, то «здесь все зависит от позиции Москвы», добавил представитель ЛНР. «На данный момент РФ официально придерживается выполнения Минских соглашений. Но многие прекрасно понимают, что они невыполнимы из-за поведения Украины», – продолжил собеседник.

«Потому РФ нужно учесть все «за» и «против» такого решения. Также большую роль в этом вопросе играет Запад, потому что РФ не существует в вакууме, проблема санкций никуда не делась. Тем не менее, республики Донбасса уже сейчас декларируют свою позицию абсолютно однозначно», – заключил Мирошник.

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