ПНС Ливии заявило о необходимости помощи РФ в выводе иностранных войск из страны

29.01.2021, 18:40, Новости дня

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Все иностранные войска должны быть выведены из Ливии, для этого стране нужно содействие, в том числе и России, сообщил заместитель правительства национального согласия (ПНС) Ахмад Майтиг, находящийся с рабочим визитом в Москве.

«Без сомнения, нам нужна поддержка США и также поддержка РФ для того, чтобы положить конец интервенции. Нам нужно увидеть, что все иностранные войска выведены из Ливии», – передает слова вице-премьер ПНС РИА «Новости».

Майтиг подчеркнул, что это требование касается все без исключения стран, в том числе и Турции.

Накануне временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс призвал Россию и Турцию немедленно вывести войска из Ливии, при этом Москва неоднократно отвергала российское присутствие в арабской республике. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего.

Режим прекращения огня действует в Ливии с 23 октября прошлого года. Он не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические. Создается совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности. В настоящее время в республике продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, ЛНА – Египет и ОАЭ.